Ана Николић данас прославља рођендан, многи не вјерују када чују колико има година

Телеграф

27.09.2025

18:53

Ana Nikolić pjevačica
Фото: HYPE TV/YouTube

Певачица Ана Николић данас има посебан повод за славље - пуни 47 година.

Иако се повукла из јавности након физичког напада њеног партнера Горана Ратковића Ралета, повремено се оглашава на друштвеним мрежама гдје дијели цитате у којима се проналази.

Многи се изненаде када чују колико година има, будући да је рођена 27. септембра 1978. године. Ипак, рођендан ове године није обиљежила јавним објавама, већ је остала тиха поводом овог дана.

Подсјетимо, након скандала са Ралетом, Ана је одлучила да направи рез у животу и крене изнова.

Једна од промјена била је и нова фризура - и то у сопственој режији. Пјевачица је признала да се сама ошишала, али да није била задовољна резултатом, па је помоћ потражила код пријатеља фризера.

- Ко зна, зна.. ја сам се сама ошишала, а он је само мало поправио и то вам је то. И сад ће цијели град да тражи баш ову косу, али кад их ошиша опет ћемо је промијенити - поручила је Николићева на Инстаграму.

Подсјетимо, послије инцидента о којем је Ана извјестила јавност, пријавивши свог партнера Горана Ратковића Ралета за насиље, огласио се и он недавно откривши своју страну приче.

Горан Ратковић Рале није порицао да је било насиља, али како тврди, оно је обострано.

Ана Николић

