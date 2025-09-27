Ана Николић данас прославља рођендан, многи не вјерују када чују колико има година

Извор:
Телеграф
27.09.2025
18:53
Коментари:0
Певачица Ана Николић данас има посебан повод за славље - пуни 47 година.
Иако се повукла из јавности након физичког напада њеног партнера Горана Ратковића Ралета, повремено се оглашава на друштвеним мрежама гдје дијели цитате у којима се проналази.
Свијет
Доналд Трамп издао наређење: Спремајте трупе
Многи се изненаде када чују колико година има, будући да је рођена 27. септембра 1978. године. Ипак, рођендан ове године није обиљежила јавним објавама, већ је остала тиха поводом овог дана.
Подсјетимо, након скандала са Ралетом, Ана је одлучила да направи рез у животу и крене изнова.
Једна од промјена била је и нова фризура - и то у сопственој режији. Пјевачица је признала да се сама ошишала, али да није била задовољна резултатом, па је помоћ потражила код пријатеља фризера.
Свијет
Банка затвара све банкомате до краја мјесеца
- Ко зна, зна.. ја сам се сама ошишала, а он је само мало поправио и то вам је то. И сад ће цијели град да тражи баш ову косу, али кад их ошиша опет ћемо је промијенити - поручила је Николићева на Инстаграму.
Подсјетимо, послије инцидента о којем је Ана извјестила јавност, пријавивши свог партнера Горана Ратковића Ралета за насиље, огласио се и он недавно откривши своју страну приче.
Свијет
Стампедо на митингу: Најмање 30 погинулих, међу њима и троје дјеце
Горан Ратковић Рале није порицао да је било насиља, али како тврди, оно је обострано.
Сцена
3 ч0
Сцена
3 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
7 ч0
Најновије
Најчитаније
20
20
20
08
19
55
19
50
19
49
Тренутно на програму