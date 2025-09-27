Банка затвара све банкомате до краја мјесеца

Извор:
АТВ
27.09.2025
18:42
Коментари:0
Аустријска Обербанк уклања све банкомате из својих пословница. Многи клијенти од 31. јула наилазе на затворене банкомате.
Док су неки шокирани овом одлуком и најављују посљедице, банка покушава оправдати свој потез.
Обербанк има 46 пословница у Њемачкој, укључујући 16 градова у Баварској попут Фреисинга, Отобруна и Регенсбурга. До краја септембра банка планира уклонити све банкомате.
Свијет
Преминула млада докторица која је сама бринула о 5.000 људи
Циљ је у будућности фокусирати се искључиво на савјетовање клијената и дигиталне услуге.
"Реагујемо на промијењено понашање корисника“, изјавила је портпарол банке за "ИнФранкен".
Подизање готовине је у опадању, док плаћање картицама постаје све чешће. Тиме Обербанк слиједи исти тренд као и ДКБ, која такође укида све своје банкомате у Њемачкој.
Обербанков клијент Стефан Ренг шокиран је промјеном.
Агент за некретнине и дугогодишњи клијент (15 година) критикује да га банка није лично обавијестила. Само обавјештење на вратима пословнице најављује укидање банкомата.
Свијет
Тврдње опасне по цијели свијет: Русија је напала Пољску
"Уплате и исплате готовине на лицу мјеста више нису могуће. Банкомат ће бити искључен и уклоњен", каже он.
Као алтернативу, банка наводи могућност подизања готовине у супермаркетима и кориштење онлајн банкарства.
Многе трговине у Њемачкој већ нуде овај бесплатни сервис: на благајни се може подићи готовина уз куповину. Сличне услуге нуде и неке бензинске станице.
Ова мјера одражава шири тренд у банкарском сектору.
Према подацима Њемачке централне банке, број банкомата је пао:
Иако клијентима неће бити наплаћени додатни трошкови, неки – попут Стефана Ренга – напуштају банку:
"Обербанк ми више не одговара. Ако не могу доћи до свог новца, онда то није моја банка", говоре клијенти, преноси "Феникс магазин".
Најновије
Најчитаније
20
20
20
08
19
55
19
50
19
49
Тренутно на програму