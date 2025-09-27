Logo

Банка затвара све банкомате до краја мјесеца

Извор:

АТВ

27.09.2025

18:42

Коментари:

0
Фото: Pexels

Аустријска Обербанк уклања све банкомате из својих пословница. Многи клијенти од 31. јула наилазе на затворене банкомате.

Док су неки шокирани овом одлуком и најављују посљедице, банка покушава оправдати свој потез.

Обербанк има 46 пословница у Њемачкој, укључујући 16 градова у Баварској попут Фреисинга, Отобруна и Регенсбурга. До краја септембра банка планира уклонити све банкомате.

Преминула докторица Магдалена

Свијет

Преминула млада докторица која је сама бринула о 5.000 људи

Циљ је у будућности фокусирати се искључиво на савјетовање клијената и дигиталне услуге.

"Реагујемо на промијењено понашање корисника“, изјавила је портпарол банке за "ИнФранкен".

Подизање готовине је у опадању, док плаћање картицама постаје све чешће. Тиме Обербанк слиједи исти тренд као и ДКБ, која такође укида све своје банкомате у Њемачкој.

Талас незадовољства међу клијентима

Обербанков клијент Стефан Ренг шокиран је промјеном.

Агент за некретнине и дугогодишњи клијент (15 година) критикује да га банка није лично обавијестила. Само обавјештење на вратима пословнице најављује укидање банкомата.

dron ukrajina

Свијет

Тврдње опасне по цијели свијет: Русија је напала Пољску

"Уплате и исплате готовине на лицу мјеста више нису могуће. Банкомат ће бити искључен и уклоњен", каже он.

Банка нуди алтернативу

Као алтернативу, банка наводи могућност подизања готовине у супермаркетима и кориштење онлајн банкарства.

Многе трговине у Њемачкој већ нуде овај бесплатни сервис: на благајни се може подићи готовина уз куповину. Сличне услуге нуде и неке бензинске станице.

Међутим, постоје ограничења:

  • Најчешће је могуће подићи само мање износе (до 200 евра),
  • Услов је куповина производа,
  • Већи износи готовине су тешко доступни,
  • Онлајн банкарство не помаже ако вам треба физичка готовина.

Ова мјера одражава шири тренд у банкарском сектору.

Према подацима Њемачке централне банке, број банкомата је пао:

  • 2024: 49.750
  • 2019: 58.400

Примјери:

  • Шпаркасе: од 25.500 на 21.000
  • Волкс- унд Рајфајзен: са 18.100 на 14.700.

Иако клијентима неће бити наплаћени додатни трошкови, неки – попут Стефана Ренга – напуштају банку:

"Обербанк ми више не одговара. Ако не могу доћи до свог новца, онда то није моја банка", говоре клијенти, преноси "Феникс магазин".

