Потребан вам је само један кромпир да орхидеје процвјетају као луде

Орхидеје су међу најљепшим, али и најзахтјевнијим цвјетовима које можете гајити. Да бисте постигли запањујуће резултате и видјели своју орхидеју у пуном цвату, можете испробати једноставан, али ефикасан трик са кромпиром.
Орхидеје одлично напредују на кухињском прозору. Свјетлост која споља допире, водена пара из лонца у коме се нешто крчка, као и близина чесме из које сваки час потече млаз воде подсјећају на тропски амбијент из ког ове љепотице потичу.
Шта вам је потребно:
-1-2 кромпира (по могућству свјежи и неогуљени)
-Земља за орхидеје
-Контејнер за орхидеје
-Вода.
Кромпир је богат скробом и хранљивим материјама које могу помоћи у побољшању здравља ваше орхидеје. Када се користи на прави начин, може стимулисати раст коријена и допринијети бујном цвјетању.
Припрема кромпира:
Оперите кромпир темељно да бисте уклонили сву прљавштину и пестициде. Нема потребе да га љуштите – кожа кромпира може помоћи у ослобађању хранљивих материја.
Припрема контејнера:
Узмите контејнер за орхидеје и напуните га са земљом за орхидеје. Осигурајте да контејнер има добар дренажни систем.
Постављање кромпира:
Ставите један или два кромпира на дно контејнера, прије него што додате земљу. Кромпир може бити читав или исјечен на мање комаде, зависно од величине контејнера и количине потребног простора.
Пажљиво поставите орхидеју у контејнер преко кромпира и покријте коријене земљом. Побрините се да коријени буду добро распоређени и да се не оштете.
Залијте орхидеју пажљиво, водећи рачуна да земља буде влажна, али не превише мокра. Кромпир ће ослободити хранљиве материје које ће орхидеји помоћи да се развије.
Држите контејнер на мјесту које има довољно свјетлости, али није изложено директној сунчевој свјетлости. Редовно заливајте орхидеју и водите рачуна о вентилацији како би се спријечила појава плијесни или трулежи.
Кромпир ослобађа хранљиве материје које помажу орхидеји да се развија и цвјета. Као резултат, ваша орхидеја ће бити здравија, а цвјетање ће бити богатије и дуготрајније. Многе љубитеље орхидеја пријављују да су примјетили значајно побољшање у цвјетању и општем здрављу биљака користећи ову методу.
Испробајте овај једноставан трик и уживајте у спектакуларном цвјетању ваших орхидеја које ће изгледати као да су дошле са изложбе!
