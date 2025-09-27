Logo

Овај производ одмах избаците из свог дома: Може вам скратити живот

Извор:

Крстарица

27.09.2025

15:03

Коментари:

0
Овај производ одмах избаците из свог дома: Може вам скратити живот
Фото: Unsplash

Користиш га сваког дана. Пржиш јаја, подгријеваш палачинке, правиш вечеру за породицу. Али оно што не знаш — или игноришеш — јесте да тај тигањ са нелепљивим слојем (тефлон) може да ти тихо нарушава здравље, дан по дан.

Шта је проблем са тефлоном?

Тефлон је комерцијални назив за политетрафлуоретилен (ПТФЕ), хемијски спој који се користи за нељепљиве површине. Када се загрије изнад 260°Ц, почиње да испушта токсичне гасове који могу изазвати симптоме сличне грипу, познате као „тефлонска грозница“. Код птица, чак и мале количине могу бити смртоносне.

Застој на Туњицама

Бања Лука

Колапс у бањалучком насељу - има ли краја радовима

Ако тигањ има огреботине, ризик је још већи. Микрочестице могу завршити у храни, а дугорочно уношење ових супстанци повезује се са хормонским дисбалансом, проблемима са штитном жлијездом и чак неким врстама рака.

Користиш га сваког дана — а не знаш шта удишеш

Већина људи не мјери температуру тигања. Када оставиш празан тигањ на рингли, он за пар минута може достићи преко 300°Ц. То је тренутак када тефлон почиње да се распада. Не осјећаш мирис, не видиш дим — али твоје тијело памти.

Шта можеш да урадиш?

Замијени тефлонски тигањ са керамичким, гвозденим или инокс посуђем.

svinjetina svinjsko meso pixabay ilustracija

Регион

Познати маркет продаје свињско месо за 6 марака

Ако већ користиш тефлон, никад не загријавај празан тигањ и не користи металне виљушке које могу да га оштете.

Редовно провјеравај површину — ако има огреботине, вријеме је за замјену.

Не треба ти паника, треба ти информација. Не кажемо да ћеш се разбољети сутра, али ако користиш оштећен тефлонски тигањ сваког дана — ризик постоји. Здравље се не губи одједном, већ у малим дозама. А та доза може да буде баш из твоје кухиње.

Подијели:

Таг:

kuhinja

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Форд опозвао више од 115.000 возилa опасног квара

Ауто-мото

Форд опозвао више од 115.000 возилa опасног квара

1 ч

0
Драшко Станивуковић ронио у Боки Которској

Бања Лука

Драшко Станивуковић заронио ''дубоко''

1 ч

0
Вјештачка интелигенција створила нове вирусе, заразније од природних

Наука и технологија

Вјештачка интелигенција створила нове вирусе, заразније од природних

1 ч

0
Витез, општина у БиХ

Економија

Позната фирма из БиХ престаје с радом: 50 радника остаје без посла

1 ч

0

Више из рубрике

Спавање дјевојка сан кревет

Савјети

Ово је храна која ће вам помоћи да спавате као беба

17 ч

0
Уз ове савјете ефикасно се ријешите "пивског" стомака

Савјети

Уз ове савјете ефикасно се ријешите "пивског" стомака

18 ч

0
Најбољи рецепт за компот од дуња: Слаткиш који враћа у дјетињство

Савјети

Најбољи рецепт за компот од дуња: Слаткиш који враћа у дјетињство

23 ч

0
Слатка или горка: Кафа коју пијемо открива много о нама

Савјети

Слатка или горка: Кафа коју пијемо открива много о нама

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

34

Опасан вирус се шири свијетом: Ово су симптоми

15

29

Шири се видео: Доналд Трамп на удару бошњачких медија, ипак он има пријатеље у БиХ

15

22

Сутра облачно и свјежије вријеме

15

20

Мушкарац (45) погинуо на радном мјесту: Врата се откачила и прикљештила га док је радио

15

13

Ко ово може да купи: Једно воће у Српској кошта до 90 КМ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner