Овај производ одмах избаците из свог дома: Може вам скратити живот

27.09.2025
Користиш га сваког дана. Пржиш јаја, подгријеваш палачинке, правиш вечеру за породицу. Али оно што не знаш — или игноришеш — јесте да тај тигањ са нелепљивим слојем (тефлон) може да ти тихо нарушава здравље, дан по дан.
Тефлон је комерцијални назив за политетрафлуоретилен (ПТФЕ), хемијски спој који се користи за нељепљиве површине. Када се загрије изнад 260°Ц, почиње да испушта токсичне гасове који могу изазвати симптоме сличне грипу, познате као „тефлонска грозница“. Код птица, чак и мале количине могу бити смртоносне.
Ако тигањ има огреботине, ризик је још већи. Микрочестице могу завршити у храни, а дугорочно уношење ових супстанци повезује се са хормонским дисбалансом, проблемима са штитном жлијездом и чак неким врстама рака.
Већина људи не мјери температуру тигања. Када оставиш празан тигањ на рингли, он за пар минута може достићи преко 300°Ц. То је тренутак када тефлон почиње да се распада. Не осјећаш мирис, не видиш дим — али твоје тијело памти.
Замијени тефлонски тигањ са керамичким, гвозденим или инокс посуђем.
Ако већ користиш тефлон, никад не загријавај празан тигањ и не користи металне виљушке које могу да га оштете.
Редовно провјеравај површину — ако има огреботине, вријеме је за замјену.
Не треба ти паника, треба ти информација. Не кажемо да ћеш се разбољети сутра, али ако користиш оштећен тефлонски тигањ сваког дана — ризик постоји. Здравље се не губи одједном, већ у малим дозама. А та доза може да буде баш из твоје кухиње.
