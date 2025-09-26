Logo

Слатка или горка: Кафа коју пијемо открива много о нама

Кафа коју бираш свако јutro може да открије много више о теби него што мислиш.

Није само ствар укуса. Ако ти је прва помисао „да буде слатка, да ме утјеши“, можда си у фази када ти треба њежност, бјекство, мали ритуал који те штити од буке дана. А ако бираш горку, без шећера, можда си у фази суочавања – са собом, са стварима које не можеш више да гураш под тепих.

Људи који пију слатку кафу често траже утјеху. Не мора да значи да су слаби – напротив, то су често они који носе највише, али себи ријетко признају да им је тешко. Слатко у кафи је као загрљај који не мораш да тражиш. Али понекад, та потреба за слатким може да буде знак да нешто избјегаваш – да ти треба пауза, али је не узимаш.

Горка кафа је за оне који желе да се разбуде – не само физички, већ и емотивно. То је кафа која не лаже. Нема шећера да ублажи горчину, нема маскирања. Ако ти прија таква, можда си у фази када ти је доста изговора, када желиш да видиш ствари онакве какве јесу. Горка кафа је често избор људи који су ријешени да се суоче – са собом, са другима, са животом.

Нема тачног одговора. Нема бољег избора. Али следећи пут кад сипаш кафу, запитај се: да ли ми треба утјеха или истина? Можда ти тијело већ зна, а кафа само потврђује.

