Искључите један уређај преко ноћи и смањите рачун за струју!

26.09.2025
07:39
Коментари:0
Уштеда електричне енергије је важна за свако домаћинство - не само да смањује мјесечне рачуне, већ доприноси и очувању животне средине.
Уз неколико једноставних промјена у свакодневним навикама и коришћење енергетски ефикасних уређаја, свако може допринијети повећању енергетске ефикасности.
Оно што се испоставило као одличан савјет за уштеду енергије је искључивање уређаја о ком вјероватно нисте размишљали.
Наиме, како електричари откривају један од уређаја који доста троши, а није неопходан током ноћи је интернет рутер.
Због тога је препорука да га искључујете током ноћи, а Њемачка Савезна агенција за заштиту животне средине истакла је ово као посебно важно ако рутер не може да се искључи јер користи телефонску линију. У том случају, савјетује се куповина рутера који има опцију да искључи WI-FI функцију када се не користи.
Напоменуто је и да интернет рутер не троши више струје од, на примјер, фрижидера или других великих уређаја, али његово редовно искључивање може донијети примјетне уштеде, преноси Политикин Магазин.
ЛЕД сијалице – троше и до 80 одсто мање енергије од класичних сијалица и трају дуже.
Инвертерски клима уређаји – користе интелигентно управљање радом компресора, па троше мање струје у односу на класичне климе.
А+++ фрижидери и замрзивачи – троше до 50 одсто мање струје од старијих модела са нижим енергетским разредом.
Машине за прање веша и судова са еко програмима – смањују потрошњу струје и воде.
Индукционе плоче за кување – ефикасније су од класичних електричних рингли и троше мање енергије.
Искључите уређаје из утичнице када их не користите – пуњаче, ТВ и рачунари у режиму на чекању и даље троше струју.
Користите продужне каблове са прекидачем да искључите више уређаја одједном.
Пратите потрошњу помоћу паметних утичница или мјерача енергије.
Подесите термостат на бојлеру и гријању на оптималне температуре (бојлер 50-60, гријање 20-22 степена).
