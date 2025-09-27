Константин Рјабин побједник Свјетског купа хармонике

Извор:
Константин Рјабин из Русије побједник је овогодишњег Свјетског купа хармонике, освојивши прво мјесто у најпрестижнијој категорији, чиме је у Источном Сарајеву стекао титулу свјетског првака.
У категорији јуниора побједник је петнаестогодишњи Ђорђе Перић из Бијељине, који је истакао да му је велика част што је побиједио на домаћем терену.
- Заиста сам срећан што сам освојио овај куп. Ово ми је четврто учешће на Свјетском купу и прво званично освајање титуле - рекао је Перић, те додао да је конкуренција била јака.
Такмичење је окупило 95 такмичара из 34 земље, који су се надметали у седам категорија.
Трио "Обајање" из Русије освојио је два прва мјеста и то у категоријама Свјетске и Камерне музике.
Побједник категорије јуниора је Ростислав Горјански из Русије, док су у сениорским категоријама тријумфовали Лев Соломонович из Молдавије у "Виртуозо" категорији и Каталин Гусевати из Молдавије у категорији "Мастерс".
Предсједник Свјетске конфедерације акордеониста Мирко Патарини, који је поново изабран на ту функцију током конгреса одржаног у оквиру манифестације, истакао је висок квалитет овогодишњег такмичења.
- Ниво такмичења оцјењујем са 98 бодова, а организацији, односно Музичкој академији Универзитета у Источном Сарајеву, дајем пуних 100 бодова - рекао је Патарини.
он је додао и да је имао прилику уживати у предивном концерту "Балканско музичко вече" и концерту отварања ове манифестације који је представљао класичну музику, те додао да је ово издање такмичења посебно по споју академске и традиционалне музике Балкана.
- Сви балкански извођачи су веома добри и имају традицију свирања овог инструмента - рекао је Патарини.
Декан Музичке академије Универзитета у Источном Сарајеву Маја Жужа захвалила је свим делегатима и организационом тиму, истичући да је домаћинство Свјетског купа било велико искуство и прилика да академија покаже свој рад на међународној сцени.
- Ово је било пет незаборавних дана и драгоцјена прилика да се упоредимо са свјетском конкуренцијом. Надамо се да ћемо и у будућности имати част да будемо домаћини овако великог догађаја - рекла је Жужа.
Према њеним ријечима, имали су прилику да науче много ствари које ће примјењивати у будућности.
Свјетски куп хармонике, 78. по реду, завршава се вечерас концертом побједника, када ће наступити најбољи такмичари из свих категорија, представљајући богатство акордеонске музике из цијелог свијета.
