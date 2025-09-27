Logo

Драма у БиХ: Двојица шумара, отац и син, напали цијелу породицу - све гледала малољетна дјеца

Извор:

Црна-хроника.инфо

27.09.2025

20:34

Илијаш напад на породицу
Фото: Crna Hronika/Screenshot

У мјесту Средње код Илијаша јуче послијеподне дошло је до шокантног инцидента у којем су, према ријечима мјештана и снимцима објављеним на друштвеним мрежама, двојица шумара – отац и син – физички напали цијелу породицу Абаза.

Како тврде очевици, напад се догодио у авлији породичне куће, гдје су шумари пајсерима насрнули на родитеље и њихову дјецу.

У нападу су повријеђени и старији чланови породице, док је сцена насиља оставила трауме код малољетне дјеце која су све посматрала, пише Црна хроника.

- Ово је срамота, дјеца су малољетна, родитељи стари, а полиција је немоћна да заштити грађане - поручили су огорчени мјештани.

На интернету су се убрзо појавили и узнемирујући снимци који приказују дио напада, а изазвали су снажне реакције јавности.

На лице мјеста изашла је полиција, али до сада нема званичног саопштења о овом случају, нити је познато да ли су нападачи приведени.

Грађани од надлежних институција траже хитну реакцију и заштиту породице Абаза, упозоравајући да овакви инциденти угрожавају сигурност цијеле локалне заједнице.

