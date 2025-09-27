Драма у БиХ: Двојица шумара, отац и син, напали цијелу породицу - све гледала малољетна дјеца

Извор:
Црна-хроника.инфо
27.09.2025
20:34
Коментари:0
У мјесту Средње код Илијаша јуче послијеподне дошло је до шокантног инцидента у којем су, према ријечима мјештана и снимцима објављеним на друштвеним мрежама, двојица шумара – отац и син – физички напали цијелу породицу Абаза.
Како тврде очевици, напад се догодио у авлији породичне куће, гдје су шумари пајсерима насрнули на родитеље и њихову дјецу.
Свијет
Трамп наредио ново распоређивање војске
У нападу су повријеђени и старији чланови породице, док је сцена насиља оставила трауме код малољетне дјеце која су све посматрала, пише Црна хроника.
- Ово је срамота, дјеца су малољетна, родитељи стари, а полиција је немоћна да заштити грађане - поручили су огорчени мјештани.
На интернету су се убрзо појавили и узнемирујући снимци који приказују дио напада, а изазвали су снажне реакције јавности.
На лице мјеста изашла је полиција, али до сада нема званичног саопштења о овом случају, нити је познато да ли су нападачи приведени.
Хроника
Љекари се боре за живот брутално претученог мушкарца: Нападач ухапшен убрзо након напада
Грађани од надлежних институција траже хитну реакцију и заштиту породице Абаза, упозоравајући да овакви инциденти угрожавају сигурност цијеле локалне заједнице.
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
5 ч0
Најновије
Најчитаније
22
11
22
10
22
07
21
54
21
48
Тренутно на програму