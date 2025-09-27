Трамп наредио ново распоређивање војске

Извор:
СРНА
27.09.2025
20:20
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп наредио је распоређивање војске у Портланду, у држави Орегон, и одобрио употребу силе уколико буде потребно, у оквиру своје борбе против криминала у градовима гдје су на власти демократе.
"Наређујем министру одбране Питу Хегсету да распореди све потребне трупе да заштити ратом разорени Портланд и канцеларије антимиграционе полиције /ИЦЕ/ које су запосјели припадници групе `Антифа` и други унутрашњи терористи", написао је Трамп на својој мрежи "Социјална истина".
Он је додао да такође одобрава употребу максималне силе уколико то буде потребно.
У Портланду се посљедњих мјесеци одржавају демонстрације против имиграционе полиције, а Трамп је почетком септембра пријетио да ће послати националну гарду у тај град на сјеверозападу САД, највећи град у савезној држави Орегон, која је такође демократска.
