Трамп наредио ново распоређивање војске

27.09.2025

20:20

Фото: Tanjug/AP

Амерички предсједник Доналд Трамп наредио је распоређивање војске у Портланду, у држави Орегон, и одобрио употребу силе уколико буде потребно, у оквиру своје борбе против криминала у градовима гдје су на власти демократе.

"Наређујем министру одбране Питу Хегсету да распореди све потребне трупе да заштити ратом разорени Портланд и канцеларије антимиграционе полиције /ИЦЕ/ које су запосјели припадници групе `Антифа` и други унутрашњи терористи", написао је Трамп на својој мрежи "Социјална истина".

Љекари се боре за живот брутално претученог мушкарца: Нападач ухапшен убрзо након напада

Он је додао да такође одобрава употребу максималне силе уколико то буде потребно.

У Портланду се посљедњих мјесеци одржавају демонстрације против имиграционе полиције, а Трамп је почетком септембра пријетио да ће послати националну гарду у тај град на сјеверозападу САД, највећи град у савезној држави Орегон, која је такође демократска.

Доналд Трамп

