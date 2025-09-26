Logo

Гласање о праву на учешћу на Евровизији, ево и када

Извор:

СРНА

26.09.2025

10:30

Коментари:

0
Фото: Tanjug

Организатори "Пјесме Евровизије" кажу да ће чланице у новембру гласати о томе које земље могу да учествују у музичком такмичењу сљедеће године, поводом све више позива да Израел буде искључен због рата у Гази.

Портпарол Евровизије Дејв Гудман рекао је агенцији АП да је одбор Европске радиодифузне уније, која окупља јавне емитере, послао писмо чланицама у којем се наводи да ће гласање бити одржано на ванредној генералној скупштини.

Поједине земље, укључујући Ирску, Холандију, Словенију и Шпанију, запријетиле су да неће учествовати у "Пјесми Евровизије" уколико Израел не буде искључен из такмичења због рата у Гази.

Планирано је да такмичење сљедеће године буде одржано у Бечу.

