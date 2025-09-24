Logo

Умрла Клаудија Кардинале

24.09.2025

08:01

Клаудија Кардинале, италијанска глумица
Фото: Tanjug / AP

Клаудија Кардинале, икона филмске умјетности шездесетих, преминула је у 87. години у Немуру код Париза.

Рођена у Тунису, Кардинале је сарађивала са некима од највећих италијанских редитеља, укључујући Лукина Висконтија и Федерика Фелинија, а играла је и раме уз раме са већином тадашњих великих глумаца.

Филмска дива шездесетих, која је преминула у 87. години, освојила је публику широм свијета заводљивим погледом који ју је учинио музом Висконтија и Фелинија.

Својом снажном љепотом и храпавим гласом, Кардинале није само очарала највеће италијанске редитеље, већ је играла уз бок најпознатијим глумцима тог времена, од Берта Ланкастера до Алена Делона и Хенрија Фонде.

Klaudija Kardinale

глумица

