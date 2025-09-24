Дан Свете Теодоре: Ево шта би мушкарци данас требало да ураде

24.09.2025
07:37
Коментари:0
Српска православна црква и њени вјерници данас обиљежавају дан Свете преподобне Теодоре која је успјела да окаје своје гријехе иако је преварила мужа.
Теодора је била светитељка која је живјела у 5. вијеку прије нове ере у Александрији. Преварила је свог мужа, а на прељубу је наговорила врачара.
И одмах је поче савјест љуто гристи. Ошиша се и обуче у мушко одијело, па ступи у мушки манастир Октодекат под мушким именом – Теодор.
Њен труд, пост, бдење, понизност и плачно покајање задивили су сву братију. Оклеветана од неке блудне дјевице, да је с њом затруднила, Теодора се није хтјела правдати сматрајући ту клевету као казну Божју за свој ранији гријех. Изгнана из манастира, она седам година проведе пребијајући се по шуми и пустињи, и још уз то његујући дијете оне блуднице.
БиХ
Благојевић: Рубио треба да осуди прогон српске хришћанске заједнице у БиХ
Побиједила сва вражја искушења: није се хтјела поклонити сатани, није хтјела примити јело из руку једног војника, није хтјела слушати савјете свог мужа да му се врати – јер све је то био само призрак ђаволски, и чим се Теодора прекрстила крстом, све је ишчезавало као дим.
Послије седам година прими је игуман у манастир, гдје проживе још двије године, па се упокоји у Господу. Тек тада спознаше монаси да је то била жена, а игуману се јави ангел и објасни му све. Њен муж тада дође на сахрану, и остаде до смрти у келији своје бивше жене.
Република Српска
Посебна сједница Народне скупштине о пријевременим изборима
Света Теодора имаше превелику благодат Божју: звијерове укроћаваше, болести исцјељаваше, воду у сухом бунару изведе. Тако Бог прослави истинску покајницу, која са јуначким трпљењем девет година кајаше само један свој гријех. Упокојила се 490. године.
Неколико година касније проглашена је за светицу зато што се сматра да је била истинска покајница која је јуначким трпљењем окајавала само један свој гријех, на који ју је сам сатана нагонио.
Хришћанство проповиједа и да би на данашњи дан мушкарци требало да пронађу снаге да својим женама опросте гријех, као што је то учинио Теодорин муж.
Жене које су упале у овај гријех требало би да се искрено покају и усвоје молитву којом ће јачати своје биће и сузама окупати свој пад.
Регион
1 ч0
БиХ
1 ч0
Занимљивости
1 ч0
Свијет
1 ч0
Друштво
12 ч0
Друштво
12 ч0
Друштво
12 ч0
Друштво
13 ч0
Најновије
Најчитаније
08
44
08
43
08
40
08
37
08
35
Тренутно на програму