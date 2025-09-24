Вучић се састао са Марком Рубиом: Ево шта је био фокус разговора

24.09.2025
07:14
Коментари:0
Предсједник Србије Александар Вучић састао се са америчким државним секретаром Марком Рубиом у Њујорку, на маргинама засиједања Генералне скупштине Уједињених нација.
То је први званични састанак Вучића и Рубија, а сусрету је присуствовао и министар спољних послова Србије Марко Ђурић.
Након разговора, предсједник Србије Александар Вучић огласио се на свом Инстаграм профилу.
Како је истакао, ради се о важном и садржајном разговору о јачању политичког дијалога Србије и САД, унапређењу економске сарадње и заједничким безбједносним изазовима.
"Фокус разговора био је на области економије и трговине, посебно када је ријеч о рјешавању питања америчких тарифа. Размотрили смо и могућност нових инвестиција, сарадње у области енергетика и нових технологија, као и перспективе које пружа механизам нашег стратешког дијалога.
Нагласио сам и да је Србија посвећена очувању мира и стабилности, као предуслову сваког даљег напретка и бољег живота свих грађана, изразивши захвалност на улози Сједињених Америчких Држава у заштити безбједности српског народа на Косову и Метохији, као и на њиховом доприносу процесу дијалога Београда и Приштине. Истовремено, цијенимо и подршку САД на нашем путу ка пуноправном чланству у Европској унији, што представља један од стратешких циљева наше земље.
Отворен и искрен дијалог, на темељима међусобног повјерења и поштовања, представља најбољи пут ка јачању партнерства. Увјерен сам да ће наши односи у будућности добити још снажнији замах, на обострану корист и у интересу мира, стабилности и просперитета", написао је Вучић.
Александар Вучић је раније рекао да је амерички државни секретар тражио сусрет са њим током засиједања Генералне скупштине УН и нагласио да вјерује да је могуће да се ријеши питање америчких тарифа.
Такође, Вучић је навео да су разговори у Њујорку веома важни и да од њих много очекује.
