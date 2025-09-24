Драматично упозорење: Убиство Чарлија Кирка неће бити једино

Извор:
АТВ
24.09.2025
06:30
Коментари:0
Убиством Чарлија Кирка, вјероватно смо доживјели први атентат извршен од стране про-трансродних особа. Да ли је неко изненађен?
Пита ово у свом коментару за "Њујорк пост" амерички писац Рич Лори у чијем је наслову изнио упозорење да "Чарли Кирк неће бити једина жртва убиства инспирисаног подршком трансродним особама".
Економија
Ако имате овај новац ускоро га нећете моћи користити
Лори наводи да је циљ трансродних особа од самог почетка прожет ирационалним жаром.
"Његов етос је дубоко нелибералан, па чак и пријетећи – само питајте Џеј Кеј Роулинг. Било да је то тачно или не, имплицитна порука покрета за права хомосексуалаца била је 'Живи и пусти друге да живе', док је имплицитни захтјев за трансродне људе: 'Сложите се са сваком тврдњом коју изнесемо, без обзира колико је невјероватна'. Покојни историчар и библиотекар Конгреса Џејмс Билингтон написао је интелектуалну историју о европској револуционарној традицији, 'Ватра у умовима људи: Поријекло револуционарне вјере'. Оно о чему овдје говоримо је ватра у њиховим умовима. Шта објашњава интензитет и бијес заговорника трансродних особа? Прије свега, људи који су 'прошли транзицију' уложили су огромну количину емоционалних и финансијских инвестиција у свој избор и нема повратка. Посљедње што желе да чују од било кога јесте да је све то превара, да су потрошили сву ту психичку енергију и новац и да су себи наудили хормонима или операцијама без икаквог разлога", пише он у коментару и наставља:
Република Српска
Стевандић за АТВ: Пред Српском је велики избор
"У међувремену, ниво заблуде који је укључен у транс циљ захтијева притисак на свим фронтовима, како би се прихватила свака тврдња транс заговорника и угушило свако неслагање: Ако постоји иједна пукотина у структури, она дискредитује читав подухват. На примјер, питање транс спорта не би дјеловало као брдо на којем би се могло умријети, с обзиром на народно противљење које изазива. Али ако такозване транс жене не могу да се такмиче против правих жена у такмичарским спортовима, онда то неприхватљиво доводи у питање њихов легитимитет као жена".
Слично томе, наводи Лори даље, није довољно прихватити замјенице транс особа — сви треба да почну да користе сопствене замјенице у сваком мејлу и сваком документу.
"Читава ствар помало подсјећа на филм 'Shutter Island' у којем особље луднице препушта заблудама поремећеног човјека као најбољи начин да га лијече. Идеја самоубиства виси над транс дебатом. Заговорници транс особа криве физиолошку патњу људи који пате од родне дисфорије на оне који доводе у питање транс ортодоксију, па мисле да они који одбијају да се сложе буквално узрокују да транс особе почињу да се убију. Ово се понавља изнова и изнова и чини прихватање транс тврдњи питањем живота и смрти", пише Лори.
Занимљивости
Два хороскопска знака која немају среће у љубави
"Није битно што је наратив о самоубиству — како је адвокат Америчке уније за заштиту грађана (ACLU) признао пред Врховним судом у усменом излагању у случају САД против Скрметија у Тенесију — лажан. Поврх свега, свако веће питање за љевицу је увијек мост Едмунда Петуса. Шта год да је нови циљ, мора бити уложен моралном хитношћу – и несумњивом праведношћу – борбе за грађанска права. У моралном смислу, прогресивци се увијек стављају у позицију Мартина Лутера Кинга и Тергуда Маршала, заговорника 'праве стране историје', док њихови противници стално стоје на вратима школе", наставља писац даље.
Подсјећа да дебату о трансродним особама током протекле деценије обиљежавају два алармантна догађаја.
"Један се догодио 2015. године, када је трансродна новинарка Зои Тур током ТВ дебате пријетила да ће Бена Шапира смјестити у болницу јер није прихватио своје замјенице. Други се догодио раније овог мјесеца, хапшењем комичара Грејама Линехана на аеродрому Хитроу због објава на мрежи Икс у којима се противи трансродним особама. Оба инцидента су показала фанатизам и невољност да се толерише било какво противљење", пише он и наставља:
"Овај жар не указује на самопоуздање: Људи имају тенденцију да буду најемотивнији у дебати када бране рањиву позицију или се плаше да губе. Чак и када су постизали највеће добитке, заговорници трансродне 'ствари' изгледа да су схватили крхкост сопственог случаја, куле ирационалности од Јенге која није могла да поднесе ни најмање испитивање. А сада је неко ко је, како је његова мајка рекла, постао више 'оријентисан ка транс правима' и, сопственим ријечима, желио да заустави 'мржњу' Чарлија Кирка, убио истакнутог дисидента транс ортодоксије. Тајлер Робинсон је користио шокантне методе, али његов нелиберални импулс у име трансродне ствари био је веома познат".
Република Српска
12 ч1
Свијет
12 ч0
Регион
12 ч0
Сцена
12 ч0
Најновије
Најчитаније
08
44
08
43
08
40
08
37
08
35
Тренутно на програму