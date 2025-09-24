Logo

Трамп се потпуно окренуо и ударио по Русији: Украјина може вратити све, "тигар од папира"

24.09.2025

07:03

2
Фото: Tanjug / AP

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је јуче да земље чланице НАТО-а требају оборити руске авионе који крше њихов ваздушни простор. Такође је поручио како вјерује да Украјина, уз подршку Европске уније и НАТО-а, може вратити сву територију, након што је раније говорио да ће се и Кијев и Москва морати одрећи дијела територије како би окончали сукоб.

"Након што сам упознао и потпуно схватио војну и економску ситуацију Украјине и Русије и кад сам видио економске проблеме које то ствара Русији, мислим да је Украјина, уз подршку Европске уније, у позицији да се бори и ВРАТИ цијелу Украјину у њеном изворном облику. Уз вријеме, стрпљење и финансијску подршку Европе и посебно НАТО-а, изворне границе одакле је овај рат почео и те како су опција. Зашто не? Русија већ три и по године води бесмислен рат који би правој војној сили требао мање од седам дана да добије. То није комплимент Русији. Заправо, то их чини да изгледају као 'тигар од папира’.

Кад људи у Москви и свим великим градовима, мјестима и окрузима широм Русије сазнају што се заправо догађа у овом рату – чињеницу да је готово немогуће доћи до бензина због дугих редова, и све остале ствари које се догађају у њиховој ратној економији, гдје већину новца троше на борбу против Украјине, која има велики дух и постаје све боља – Украјина ће моћи вратити своју земљу у изворном облику и, ко зна, можда и више од тога! Путин и Русија су у ВЕЛИКИМ економским проблемима и сада је тренутак да Украјина дјелује. У сваком случају, желим добро објема земљама. Наставићемо са давањем НАТО оружјем да НАТО ради што жели с тим оружјем. Сретно свима!

Рубио рекао зашто је Трамп промијенио став према Москви

Руско одуговлачење с мировним процесом у Украјини натјерало је Трампа да промијени став према Москви, објаснио је у уторак амерички државни секретар Марко Рубио.

"Трамп је показао "изванредно стрпљење" у нади да ће постићи дипломатски напредак, рекао је Рубио. То није само резултирало стагнацијом, "већ смо ушли у период онога што се чини као ескалација", рекао је Рубио.

Доналд Трамп

Владимир Зеленски

Украјина

Русија

