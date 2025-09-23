Logo

Преминула звијезда филма "Чаробњак из Оза"

23.09.2025

11:17

Преминула звијезда филма "Чаробњак из Оза"
Фото: Printscreen/YouTube

Елејн Мерк Бајндер, једна од посљедњих живих глумица које су тумачиле Манчкине у култном филму "Чаробњак из Оза", преминула је у 94. години.

Елејн је имала само осам година када је снимала овај класик из 1939. године и била је дио осморо дјеце који су играли и пјевали као Манчкини. Међу њима је најпознатија сцена извођења пјесме "Come Out, Come Out", гдје се Елејн може видјети као једна од осам дјевојчица у павиљону.

Присјећајући се аудиције за МГМ 1938. године, Елејн је описала искуство као застрашујуће, јер је био њен први велики филмски позив.

Ипак, директор плеса је убрзо потврдио њен таленат, што јој је омогућило да буде међу осам изабраних дјевојчица које ће пјевати и играти, док су остале морале да наступају као дио ширег ансамбла.

Касније су додали још дјевојчица у Манчкине јер су погрешно мислили да мали људи нису довољно физички способни за све сцене.

Као тинејџерка, Елејн је добила понуду за уговор од студија Парамоунт, али ју је одбила и посветила се школовању.

Дипломирала је музику и образовање, а потом наставила студије из рачунарских наука и теологије. Каријеру је остварила као компјутерски консултант, радећи за Универзитет Јужне Калифорније и банку First Interstate.

Њена смрт означава крај једне ере и губитак још једног живог свједока чаролије "Чаробњака из Оза", преноси Информер.

