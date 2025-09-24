Logo

Рецепт за ајвар стар скоро 150 година: Тајна српске трпезе коју морате пробати

24.09.2025

07:58

Рецепт за ајвар стар скоро 150 година: Тајна српске трпезе коју морате пробати
Фото: Youtube/ screenshot

Ајвар је српски кулинарски бисер који је вијековима красио трпезе и спајао укусе домаће кухиње.

Међу првим записима, Катарина Поповић Миџина (1828–1902), ауторка чувеног Великог српског кувара из 1878. године, оставила је рецепт за ајвар који се и данас поштује – једноставан, богатог укуса и мириса. За разлику од модерних метода које трају сатима, овај рецепт омогућава припрему ајвара за нешто више од једног сата, а погодан је и за дане поста, што га чини изузетно практичним и свевременим.

Основне информације

Кухиња: српска, традиционална

Тип јела: намаз / прилог

Вријеме припреме: 30 минута

Укупно вријеме: око 1–1,5 сат

Калорије: ~110 кцал по порцији

Број порција: 6–8

Тежина припреме: лака

Састојци:

3 већа плава патлиџана

12 бабура паприка (4 по патлиџану)

2–3 чена бијелог лука

3 главице црног лука

Со по укусу

Мало сирћета

3 кашике уља

Жељка Цвијановић

БиХ

Цвијановићева са Гинкелом и Кореом

Припрема:

Печење поврћа: Патлиџане ставите директно на јаку жеравицу или на рингле обложене алуминијумском фолијом. Паприке пеците на плочи од огњишта или шпорета, по четири за сваки патлиџан.

Хлађење и љуштење: Испечене паприке ставите у хладну воду. Патлиџане пажљиво ољуштите кашиком, пазећи да не остане ни трунке коре. Паприкама скините кожицу.

Мљевење: Паприке и патлиџане ставите у дрвени аван гдје је претходно утуцан бијели лук. Тучком добро изгњечите док не добијете уједначену масу.

Додавање зачина: У смејсу додајте рендани црни лук, со, мало сирћета и 3 кашике уља. Добро промјешајте.

Финализација: Смјесу пребаците у стаклену чинију, одозго прелијте још мало уља и послужите.

Овако спремљен ајвар може се чувати у фрижидеру неколико дана. Брза припрема и лаган укус чине га идеалним и за дане поста, али и за сваку прилику када желите да трпеза мирише на традицију.

(Она.рс)

