Рецепт за ајвар стар скоро 150 година: Тајна српске трпезе коју морате пробати

Ајвар је српски кулинарски бисер који је вијековима красио трпезе и спајао укусе домаће кухиње.
Међу првим записима, Катарина Поповић Миџина (1828–1902), ауторка чувеног Великог српског кувара из 1878. године, оставила је рецепт за ајвар који се и данас поштује – једноставан, богатог укуса и мириса. За разлику од модерних метода које трају сатима, овај рецепт омогућава припрему ајвара за нешто више од једног сата, а погодан је и за дане поста, што га чини изузетно практичним и свевременим.
Кухиња: српска, традиционална
Тип јела: намаз / прилог
Вријеме припреме: 30 минута
Укупно вријеме: око 1–1,5 сат
Калорије: ~110 кцал по порцији
Број порција: 6–8
Тежина припреме: лака
Састојци:
3 већа плава патлиџана
12 бабура паприка (4 по патлиџану)
2–3 чена бијелог лука
3 главице црног лука
Со по укусу
Мало сирћета
3 кашике уља
Припрема:
Печење поврћа: Патлиџане ставите директно на јаку жеравицу или на рингле обложене алуминијумском фолијом. Паприке пеците на плочи од огњишта или шпорета, по четири за сваки патлиџан.
Хлађење и љуштење: Испечене паприке ставите у хладну воду. Патлиџане пажљиво ољуштите кашиком, пазећи да не остане ни трунке коре. Паприкама скините кожицу.
Мљевење: Паприке и патлиџане ставите у дрвени аван гдје је претходно утуцан бијели лук. Тучком добро изгњечите док не добијете уједначену масу.
Додавање зачина: У смејсу додајте рендани црни лук, со, мало сирћета и 3 кашике уља. Добро промјешајте.
Финализација: Смјесу пребаците у стаклену чинију, одозго прелијте још мало уља и послужите.
Овако спремљен ајвар може се чувати у фрижидеру неколико дана. Брза припрема и лаган укус чине га идеалним и за дане поста, али и за сваку прилику када желите да трпеза мирише на традицију.
(Она.рс)
