24.09.2025
07:36
Коментари:0
Прочитајте шта нам звијезде поручују данас.
Будите максимално ангажовани, али и истрајни у ономе што радите и очекујте солидан крајњи резултат. Могли бисте данас иницијативу да препустите другој страни, јер се од вас не очекује неко претјерано ангажовање. Пријаће вам кућна атмосфера. Порадите мало више на опуштању.
Уз адекватну организацију, мало помоћи са стране, сигурно и без журбе већина Бикова успјеће данас да без већих препрека оствари зацртане планове. Ако сте задовољни ситуацијом на љубавном пољу, онда и нема разлога да било шта мијењате. Проведите што више времена са драгом особом. Водите рачуна о редовној и правилној исхрани.
Велико професионално ангажовање очекује данас већину Близанаца, уз упозорење да буду колико-толико стрпљиви и покажу довољно флексибилности. Покрените ведрију страну своје личности и обрадујте своју вољену особу неким финим поклоном, знаком пажње, биће вам узвраћено вишеструко. Здравље вам је врло добро.
Ваше организационе способности, промишљеност, практичност и рационалност, позитиван приступ сарадницима долазе у први план и ви ћете бити више него задовољни постигнутим. Данашња клима на вашем љубавном небу није ништа лошија од оне радне, могли бисте да очекујете лијепо ново познанство. Здравље вам је одлично.
Не бјежите од одговорности, прионите на посао и приводите крају све оно што је већ неко вријеме било у фази застоја, имате реалне шансе да све окончате на задовољавајући начин. Постоји још ситуација и питања које треба разријешити, будите стрпљиви. Биће прилика да се позабавите и тим темама. Здравље вам је врло добро.
Будите фокусирани и истрајни у томе што радите, очекују вас бројни контакти, договори, важне информације, састанци. Слободне Дјевице, могућа је нека фина комуникација преко друштвених мрежа, неко вас може јако заинтригирати, савјет је да започнете причу. Пријала би вам физичка активност.
Имаћете могућност за битан контакт или почетак комуникације са особом која вам може доста помоћи приликом добијања новог посла или пројекта. Иницијатива на промјенама у сфери партнерских односа је искључиво на вама. Хладне главе размислите у ком смјеру желите даље. Без значајнијих упозорења за здравље.
Својим потезима из претходног периода отворили сте себи нове шансе и оне вам сада долазе у сусрет. Оно што је добро и што вам одговара и покреће вас у сфери љубави требало би да одржавате колико је дуже могуће. Здравље вам је врло добро.
Имате реалних разлога да се надате успјешном пословном дану уколико се организујете на најбољи могући начин. Очекује вас доста посла, али не и препрека. Поклоните више пажње потребама друге стране. Покажите да вам је истински стало. Муче вас хроничне тегобе.
Рад у континуитету без наговјештаја неких потешкоћа очекује данас већину типичних Јарчева. Нема препрека на вашем љубавном путу. На вама је иницијатива. Препорука је неки заједнички излазак или дружење у кругу пријатеља. Потребно вам је више опуштања.
Оно што сте планирали то ћете и обавити, чак и ако неке потезе будете можда морали да понављате. Реално гледано, немате никаквих разлога да будете незадовољни актуелном партнерском сликом. Будите отворени једно према другом и све ће бити у најбољем реду. Мучи вас психофизички умор.
Искористите помоћ и савјет неког од старијих сарадника уколико желите да лакше пребродите још један напоран дан вама. Слободњаци и сви они који жуде за већим промјенама, посебну пажњу требало би да обрате на нова познанства у кругу пријатеља и познаника, јер ту се крију особе вриједне ваше пажње и могућ је почетак неке озбиљније приче. Будите физички активнији.
Најновије
Најчитаније
08
44
08
43
08
40
08
37
08
35
Тренутно на програму