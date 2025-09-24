Археолози пронашли стари краљевски замак

24.09.2025
07:00
Заборављени замак откривен на острву Унутрашњих Хебрида вјероватно је био дом краљева који су некад владали великим дијеловима западне Шкотске, тврде археолози.
Они вјерују да је тврђава, саграђена на два острва у језеру Финлаган на Ајлеју, припадала краљевима прије више од 700 година.
Потомци ових краљева укључују и лидере клана Мекдоналд, који су постали познати као "господари острва", пише BBC.
Археолози су скоро 30 година проучавали Финлаган како би боље разумјели његово мјесто у краљевству "господара острва", али и ранију историју локације. Након открића замка, он је датиран у 12. и 13. вијек, што је период прије доласка "господара острва" на власт.
Замак је имао правоугаону камену кулу сличну тешког утвђења какве се налазе у замковима у Карлајлу, Бамбургу и Ланкастеру у Енглеској. Кула је имала стамбене просторије, дворишта, кухиње, велику дворану гдје су се одржавале гозбе и капелу са гробљем.
Археолози су рекли да су англо-француски краљеви у Британији и Ирској били познати по изградњи правоугаоних кула, и сугерисали су да је Финлаганова кула изграђена као знак моћи и богатства.
Замак је можда срушен јер је био структурално нестабилан или је оштећен у непријатељским нападима.
Касније је на истом мјесту изграђена палата за "господара острва".
"Господари острва" су се понашали као краљеви и сматрали су се једнакима шкотској и енглеској краљевској породици. Извршавали су нападе на копнену Шкотску, а мјеста која су напали укључивала су замак Уркварт на обалама Лох Неса.
