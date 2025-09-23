Logo

Ови знаци ће проћи пакао, али их чека моћна награда

23.09.2025

18:32

horoskop astrologija
Фото: Pexels

Од 24. септембра 2025. Марс у Шкорпији прави напети квадрат с Плутоном у Водолији. Ово је аспект који отвара теме моћи, трансформације и ослобађања од онога што нас спутава. Оно што сада исплива на површину може имати посљедице и у мјесецима који следе, јер Плутон не доноси пролазне промјене, он тражи потпуну регенерацију.

Ево шта овај аспект значи за сваки знак Зодијака у наредном периоду:

Ован (21. март – 19. април)

За Овнове почиње период у којем ће схватити ко им је савезник, а ко препрека. Могућа су разочарања у људе, али и изненадни увиди који вам помажу да градите чвршће и искреније односе. Каријера и амбиције добијају нови замах, нарочито ако сте спремни да пресјечете везе које вас спутавају.

Бик (20. април – 20. мај)

Бикови улазе у фазу преиспитивања односа, и емотивних и пословних. Све што је површно или неискрено сада се распада, а ви учите да постављате јасне границе. Многи Бикови ће у наредним недјељама донијети одлуке које мијењају статус веза или каријере.

Близанци (21. мај – 20. јун)

Близанцима овај аспект доноси прилике да своје идеје претворе у конкретне резултате, али под условом да науче да се фокусирају. Све што је хаотично или без правог циља сада се гаси, а остаје оно што може да издржи тест времена. Можете открити и скривеног савезника који вам помаже у послу.

Рак (21. јун – 22. јул)

Ракови ће у наредном периоду јасно видјети ко им је емотивна подршка, а ко извор стреса. У неким односима може доћи до неочекиваних открића. Сада је вријеме да пустите оно што вас кочи и отворите се за људе који вам доносе мир и сигурност.

Лав (23. јул – 22. август)

Лавови ће се бавити темама дома, породице и стабилности. Можда ћете рјешавати старе породичне несугласице или мијењати енергију у свом простору. Овај период доноси прилику да коначно створите темеље који вас јачају и подржавају на дуге стазе.

Дјевица (23. август – 22. септембар)

Дјевице сада улазе у фазу ширења контаката и учења. Људи које упознате или пројекти које започнете сада могу дугорочно промијенити ваш живот. Комуникација постаје моћно оружје, искористите је мудро и немојте се повлачити у своју зону комфора.

Вага (23. септембар – 22. октобар)

За Ваге ово је вријеме балансирања финансија и емоција. Можда ћете донијети важне одлуке о новцу, заједничким улагањима или партнерствима. У односима долази тренутак истине, сада јасно видите гдје губите енергију и вријеме, а гдје је вриједно борити се.

Шкорпија (23. октобар – 21. новембар)

Шкорпије сада добијају огроман налет енергије, али и изазов да је искористе на прави начин. Ово је период када ваши планови могу добити потпуно нову снагу, али само ако сте спремни да пустите контролу тамо гдје је неопходно и вјерујете процесу трансформације.

Стријелац (22. новембар – 21. децембар)

Стријелчеви ће се суочити с унутрашњим дилемама и скривеним страховима. Марс и Плутон траже да раскрстите са старим обрасцима понашања и отворите се за нове начине рада и размишљања. Ово може бити и период снажних духовних увида.

Јарац (22. децембар – 19. јануар)

За Јарчеве, аспект Марса и Плутона доноси промене у пријатељствима, тимском раду и друштвеном животу. Неки људи излазе из вашег круга, док други улазе, али с јаснијим циљевима и искренијом подршком. Ово је вријеме да градите мрежу која вам заиста користи.

Водолија (20. јануар – 18. фебруар)

Водолије ће осјетити притисак у каријери и јавној слици. Можда долази тренутак када морате да одлучите којим путем даље. Овај период доноси прилику за велики успјех, али само ако сте спремни да се суочите с ауторитетима и преузмете одговорност за своје одлуке.

Рибе (19. фебруар – 20. март)

Рибе улазе у фазу у којој интуиција и унутрашња снага долазе до изражаја. Можда ћете открити скривене таленте или почети да учите нешто што мења ваш поглед на живот. Ово је и време интроспекције, снови и симболи сада носе важне поруке за ваш пут напред.

(Она.рс)

Хороскоп

