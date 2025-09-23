Logo

Сазнала да ће је момак вјерити, па лакирала нокте сваки дан: Надала се да ће избјећи "страшан проблем"

Сазнала да ће је момак вјерити, па лакирала нокте сваки дан: Надала се да ће избјећи "страшан проблем"
Објава једне дјевојке на популарној Фејсбук групи, у којој је открила да је нехотице сазнала да ће је дечко вјерити, изазвала је лавину коментара, подијелила мишљења и насмеијала хиљаде људи.

Будућа млада је, видно узнемирена, затражила савјет како да се припреми за тренутак изненађења за који већ зна, а да истовремено не уништи дечку изненађење.

"Људи ја сам нехотице сазнала да ће ме дечко верити (не знам гдје не знам кад али мислим да ће бити у неких наредних двије три недјеље). И ја сад не знам шта ћу од себе. Мој дечко није провидан, али га ја познајем у душу и тачно ћу знати тај дан да ће ме вјерити, нема трика да ме изненади, па како се обући, шта урадити, ЉУДИ ШТА ДА РАДИМ?", написала је дјевојка, а њена дилема изазвала је бројне реакције.

"Буди фер према њему и прави се да ниси знала да му не пропадне изненађење", гласио је један од коментара, док су други шаљиво примјетили да ће сада сваки дечко који је ово прочитао и планирао вјеридбу, одложити планове до даљњег", био је један од коментара.

Међутим, један од коментара посебно је привукао пажњу и постао хит на друштвеним мрежама. Једна жена је поделила своје искуство, описавши како је и она месецима унапред знала да ће је дечко запросити, па је предузела екстремне мере да би избегла "проблем" несређених ноктију у том судбоносном тренутку.

"Ја сам мјесецима знала да мој садашњи муж планира да ме запроси и случајно сам сазнала и да је прстен купио. Мјесецима сам сваки дан лакирала нокте и један једини дан када нисам, он је тада нашао да ме запроси и стварно ме изненадио. Тако да лакирај нокте сваки дан, немој да те мрзи", написала је ова жена.

Ово урнебесно искуство показује да, без обзира на то колико се припремамо за "изненађење", живот увијек има план да нас ухвати неспремне. Иако је ова жена мјесецима била спремна, на крају ју је изненадио управо дан када је решила да прескочи један корак у припремама. Како се чини, судбина је јача од лакирања ноктију.

Друге жене су потврдиле да се изненађење не може у потпуности избјећи, чак и када се зна датум и вријеме.

"Ја сам сањала (буквално) два дана прије и знала кад ће се десити и опет сам била у шоку. Вјеруј ми, ништа не може да те припреми. Само се опусти и уживај у тренутку јер се дешава једном у животу", поручила је једна корисница, док је друга додала:

"Знала сам да ће ме запросити и опет сам дрхтала као срна тог дана, трема она позитивна, мислим да бих у несвијест пала да је било изненађење, а то што сам знала када ће бити је био само плус, јер сам ишла да ми одраде нокте дан прије."

Ова објава и коментари показују да без обзира на планове, вјеридба увијек остаје посебан и емотиван тренутак, пун изненађења, чак и када се чини да ништа не може да прође без плана.

(Телеграф.рс)

