У службеном возилу развозио дрогу: Осуђен на годину дана и два мјесеца

23.09.2025

16:06

Илустрација
Фото: АТВ

Адмир Даутовић (41) из Сарајева, који је ухапшен у оквиру акције кодног назива "Драгон", осуђен је на годину дана и два мјесеца због неовлаштеног промета опојним дрогама.

Како је за портал „Аваза“ потврдио његов адвокат Омар Мехмедбашић, Даутовић раније није био осуђиван, а Тужилаштво је, с обзиром на признање Даутовића сматрало да је то адекватна казна.

ilu-kisa-vjetar-150925

Регион

За сутра издато наранџасто упозорење због грмљавине и обилних падавина

- Укинут му је притвор. Он је на слободи – изјавио је Мехмедбашић.

Осумњичени Даутовић радио је као достављач једне сарајевске ћевабџинице, а ухапшен је док је службеном возилом развозио дрогу.

У извршеним претресима на подручју Старог Града током акције пронађено је и одузето 10 различитих паковања зељасте материје која асоцира на дрогу марихуану, укупне масе више од 800 грама, три паковања бијеле прашкасте материје која асоцира на спид, укупне масе више од 130 грама, један пакетић кокаина, дигитална вага и одређен износ готовог новца.

Новац

БиХ

Министар објавио када креће исплата 200 КМ једнократне помоћи

Сарајево

пресуда

