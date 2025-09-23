Logo

За сутра издато наранџасто упозорење због грмљавине и обилних падавина

СРНА

23.09.2025

15:54

За сутра издато наранџасто упозорење због грмљавине и обилних падавина
Фото: Танјуг/АП

Хидрометеоролошки завод Хрватске издао је за сутра наранџасто упозорење за Истру, Кварнер, Лику, Далмацију, Далматинску загору и југ земље због грмљавинског невремена и обилне кише која би могла да проузрокује бујичне поплаве.

Метеоролози су упозорили да су могући израженији пљускови са грмљавином, велика количина падавина у кратком периоду, бујичне поплаве, те олујни удари вјетра и град.

Највише кише очекује се на Истри, Кварнеру и у Лици, и то више од 70 литара по метру квадратном.

Жуто упозорење издато је за Карловачку регију, укључујући Банију, док за сјеверозападну и источну Хрватску у овом тренутку нема упозорења.

Из Цивилне заштите упозорили су грађане да прате упозорења Хидрометеоролошког завода и придржавају упутстава како би заштитили себе и имовину.

наранџасто упозорење

