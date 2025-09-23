За сутра издато наранџасто упозорење због грмљавине и обилних падавина

Извор:
СРНА
23.09.2025
15:54
Коментари:0
Хидрометеоролошки завод Хрватске издао је за сутра наранџасто упозорење за Истру, Кварнер, Лику, Далмацију, Далматинску загору и југ земље због грмљавинског невремена и обилне кише која би могла да проузрокује бујичне поплаве.
Метеоролози су упозорили да су могући израженији пљускови са грмљавином, велика количина падавина у кратком периоду, бујичне поплаве, те олујни удари вјетра и град.
БиХ
Министар објавио када креће исплата 200 КМ једнократне помоћи
Највише кише очекује се на Истри, Кварнеру и у Лици, и то више од 70 литара по метру квадратном.
Жуто упозорење издато је за Карловачку регију, укључујући Банију, док за сјеверозападну и источну Хрватску у овом тренутку нема упозорења.
БиХ
Вулић: Данашња сједница била губљење времена
Из Цивилне заштите упозорили су грађане да прате упозорења Хидрометеоролошког завода и придржавају упутстава како би заштитили себе и имовину.
Здравље
38 мин0
БиХ
40 мин0
Хроника
40 мин0
Свијет
45 мин0
Регион
1 ч0
Регион
1 ч0
Регион
2 ч0
Регион
4 ч0
Најновије
Најчитаније
16
23
16
22
16
19
16
19
16
17
Тренутно на програму