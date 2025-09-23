Којић: Лакрдија од буџета неће добити подршку

Извор:
СРНА
23.09.2025
15:47
Коментари:0
Посланик Клуба СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милорад Којић рекао је да је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић била у праву када није подржала приједлог закона о буџету институција и међународних обавеза јер су од тога друга два члана направила лакрдију.
Којић је рекао да посланици из СНСД-а неће дозволити да се лакрдија настави, те је нагласио да се намеће питање оправданости одржавња сједнице о приједлогу буџета за који је замјеник министра финансија и трезора рекао да је непроводив.
Свијет
Осуђена мајка чија су дјеца пронађена мртва у коферу: Након убиства промијенила име
- Ми ћемо бити против усвајања буџета који сутра неће бити проводив - рекао је Којић.
Којић је појаснио да усвајањем таквог буџета запослени у заједничким институцијама неће добити повећање плата.
Циљ је, каже, да се усвоји буџет који ће проћи редовну процедуру да се не дође у ситуацију као сада да се очекује од комисија да га поправљају.
БиХ
1 ч0
БиХ
2 ч0
БиХ
2 ч0
БиХ
3 ч0
Најновије
Најчитаније
16
23
16
23
16
22
16
19
16
19
Тренутно на програму