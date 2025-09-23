Logo

Којић: Лакрдија од буџета неће добити подршку

СРНА

23.09.2025

15:47

Којић: Лакрдија од буџета неће добити подршку
Посланик Клуба СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милорад Којић рекао је да је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић била у праву када није подржала приједлог закона о буџету институција и међународних обавеза јер су од тога друга два члана направила лакрдију.

Којић је рекао да посланици из СНСД-а неће дозволити да се лакрдија настави, те је нагласио да се намеће питање оправданости одржавња сједнице о приједлогу буџета за који је замјеник министра финансија и трезора рекао да је непроводив.

Свијет

Осуђена мајка чија су дјеца пронађена мртва у коферу: Након убиства промијенила име

- Ми ћемо бити против усвајања буџета који сутра неће бити проводив - рекао је Којић.

Којић је појаснио да усвајањем таквог буџета запослени у заједничким институцијама неће добити повећање плата.

Циљ је, каже, да се усвоји буџет који ће проћи редовну процедуру да се не дође у ситуацију као сада да се очекује од комисија да га поправљају.

Милорад Којић

