Кинеска Амбасада оплела по Мехмедовићу: Да се не мијеша у наше унутрашње ствари

СРНА

23.09.2025

13:56

Кинеска Амбасада оплела по Мехмедовићу: Да се не мијеша у наше унутрашње ствари

Кинеска Амбасада у БиХ обавијестила је Парламентарну скупштину БиХ о томе да је посланик у Представничком дому Шемсудин Мехмедовић клеветао и дискредитовао развој догађаја у кинеској провинцији Синкјанг, чиме се уплитао у унутрашње ствари Кине, што није у складу са пријатељским односима двије земље и противрјечи заједничким интересима.

Из кинеске Амбасаде наводе да је Мехмедовић то рекао у говору на конференцији у Сарајеву 4. септембра коју је сазвао Центар за ујгурске студије и кампање за Ујгуре како би пропагирао свој антикинески став о Синкјангу.

- Два званичника из БиХ - Шемсудин Мехмедовић и Ади Калем одржали су говор на овој конференцији клевећући и дискредитујући развој догађаја у Синкјангу и политику Кине - наводе у кинеској Амбасади и додао да до тога долази у вријеме обиљежавања 30 година од успостављања дипломатских односа двије земље.

Кинеска страна, истиче се у писму, изражава дубоку забринутост и снажно противљење таквом очигледном мијешању у унутрашње послове Кине.

Наводи се да је ујгурски аутономни регион Синкјанг доживио социјалну стабилност, економски раст, етничко јединство, хармонију између различитих религија, развој културе и побољшање благостања људи.

Из кинеске Амбасаде указују да су све то основне и непорециве чињенице које су у потпуности признате и да су гласине и лажи о Синкјангу неосноване.

- Оне су измишљене и ширене од антикинеских снага и злонамјерних институција и медија и свако ко је икада био у Синкјангу може рећи да су то потпуно лажне вијести - наводи се у писму овог дипломатског представништва у које је Срна имала увид.

Поручено је да су послови Синкјанга искључиво унутрашње ствари Кине и не толеришу никакво мијешање било које стране земље у било ком облику.

Из кинеске Амбасаде у БиХ напомињу да су изјаве и поступци два званичника у супротности са основним нормама којима се регулишу међународни односи, те указују да се ове године обиљежава 30 година од успостављања дипломатских односа Кине и БиХ током којих су двије земље имале низ пријатељских активности.

- У том контексту релевантни антикинески поступци гнусне природе нису у складу са пријатељским односима између двије земље и противрјече нашим заједничким интересима - поручили су из Амбасаде Кине у БиХ.

Из кинеске Амбасаде су изразили наду ће Парламентарна скупштина БиХ у потпуности препознати важност и осјетљивост питања у вези са Синкјангом, придржавати се принципа једне Кине и ефикасно обуздати поступке релевантних посланика, те их спријечити да се мијешају у унутрашње послове Кине.

Šemsudin Mehmedović

Кина

