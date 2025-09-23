Вулић: Амиџићев квалитетан приједлог буџета прекројили су Шмитови послушници

Извор:
Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић рекла је данас да су они који слушају Кристијана Шмита прекрајали квалитетан приједлог буџета који је припремио министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић са сарадницима.
Вулићева је рекла су Шмитови послушници прекрајали приједлог који је био квалитетан и покушавали сервирати приједлог буџета који није проводив.
''То је неки други пар опанака'', упозорила је Вулићева током распарве о хитном поступку за разматрање приједлога буџета који је усвојило Предсједништво БиХ без гласа српског члана Жељке Цвијановић.
Она је истакла да за неусвајање буџета није крив Амиџић са око 200 сарадника.
''Немојте да понижавамо и омаловажавамо људе који поштено раде свој посао и који су урадили све у складу са прописима и законима'', рекла је Вулићева.
Вулићева је поручила да приједлог буџета, који се данас налази пред посланицима, није у складу ни са законима ни са Уставом БиХ.
''Ви не можете да се одупрете пориву да слушате некакве туторе. Умјесто да су данас овдје сви сагласни и да први пут кажемо да ћемо заштити Устав, тражимо изговоре и кривце'', нагласила је Вулићева.
Она је истакла да је једини кривац "окупатор БиХ Кристијан Шмит" и они који извршавају његове наредбе, преноси Срна.
Тренутно на програму