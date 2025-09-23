Колегијум Народне скупштине: Сутра посебна сједница?

Како сазнајемо, посебна сједница би требао да буде одржана већ сутра.

НСРС требало би на сутрашњој посебној сједници да заузме коначан став у вези са одлукама ЦИК-а да распише пријевремене изборе за предсједника Републике Српске.

Након Колегијума, јавности ће се обратити предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић.