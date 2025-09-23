Logo

Колегијум Народне скупштине: Сутра посебна сједница?

23.09.2025

12:53

Колегијум Народне скупштине Републике Српске одржаће данас у 13 часова телефонску сједницу којој ће разматрати одржавање посебне сједнице највишег законодавног тијела, потврђено је за АТВ.

Како сазнајемо, посебна сједница би требао да буде одржана већ сутра.

НСРС требало би на сутрашњој посебној сједници да заузме коначан став у вези са одлукама ЦИК-а да распише пријевремене изборе за предсједника Републике Српске.

Након Колегијума, јавности ће се обратити предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић.

Народна скупштина Републике Српске

