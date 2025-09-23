Колегијум Народне скупштине: Сутра посебна сједница?

Извор:
АТВ
23.09.2025
12:53
Коментари:0
Колегијум Народне скупштине Републике Српске одржаће данас у 13 часова телефонску сједницу којој ће разматрати одржавање посебне сједнице највишег законодавног тијела, потврђено је за АТВ.
Како сазнајемо, посебна сједница би требао да буде одржана већ сутра.
НСРС требало би на сутрашњој посебној сједници да заузме коначан став у вези са одлукама ЦИК-а да распише пријевремене изборе за предсједника Републике Српске.
Након Колегијума, јавности ће се обратити предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић.
Свијет
1 ч0
Здравље
2 ч0
Здравље
2 ч0
Хроника
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
19 ч0
Република Српска
19 ч0
Република Српска
21 ч0
Најновије
Најчитаније
14
06
14
06
14
06
13
57
13
56
Тренутно на програму