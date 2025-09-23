Ковачевић: Конаковић жели да МИП БиХ буде министарство Бошњака

23.09.2025
11:39
Коментари:0
Директни и ноторни прогон српских кадрова се наставља, каже за РТРС српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић, који је коментарисао покретање истражних радњи Тужилаштва БиХ против Оливере Николић, савјетника у Мисији БиХ, при ЕУ у Бриселу, у Министарству спољних послова БиХ, која се, иако није, терети да је присуствовала прослави 9. јануара ове године у Бањалуци.
- Оно што Дино Конаковић жели, јесте да Министарство иностраних послова, буде Министарство иностраних послова Бошњака, а не БиХ. То је једино овдје на дјелу. Оливера Николић, као неко ко је службеник, није учинила ништа погрешно, већ је урадила оно шта мисле и осјећају сви Срби и држављани Републике Српске - каже Ковачевић.
Истакао је и да "ако они желе да Република Српска и Срби нису БиХ, онда је то њихов стави и то ћемо да разумијемо".
- Имаћемо одговор на то, али нека онда не говоре да смо ми сецесионисти. Ми можемо бити само они, који одговарају на то што нас неко упорно тјера и поручује да ова земља, у којој смо ми рођени, у којој су сви наши преци рођени, коју смо стварали, бранили и ослобађали, одједном, није наша - истакао је Ковачевић.
Наравно, каже он, да ће Српска и Срби на то имати спреман одговор.
Наиме, Тужилаштво БиХ је покренуло истражне радње против Николићеве, а данас се наставља дисциплински поступак Дисциплинске комисије Агенције за државну службу БиХ, који је отворен за јавност, а који се ипак крије, те га прати низ нерегуларности и правних нелогичности.
Занимљиво је да Николићева и није присуствовала Дану Републике, али је због фотографије која је фотографисана 9. јануара 2024. године, а коју је објавила 8. јануара 2025. покренут дисциплински поступак.
