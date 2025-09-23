Хорор у БиХ: Син ножем избо мајку

Извор:
Стравичан случај потресао је јутрос Крајину, а догодио се у мјесту Бакшаиш када је син ножем избо мајку.
Како је за портал „Аваз“ потврдио портпарол МУП-а Унско-санског кантона Абдулах Керановић, пријава је запримљена око 5:20 сати.
- Догађај се десио у насељу Бакшаиш, гдје је син хладним оружјем, односно ножем напао своју мајку, која је при томе задобила лакше тјелесне повреде, које су констатован у Кантоналној болници Бихаћ – рекао је Керановић.
Додао је да је осумњичено лице под надзором полиције, а увиђајне радње су завршене.
