У акцији ”Астра” одузета марихуана и уље кабаниса

Братунчанин С.С. ухапшен је у акцији кодног назива ”Астра” у којој је откривено и заплијењено 111 грама марихуане и уље канабиса.
Како сазнаје АТВ ради се о Спасоји Стојановићу, званом Спале, који је полицији познат као вишеструки преступник, склон злоупотребама наркотика. Акција је дуже вријеме вријеме припремана и осумњичени се мјесецима налазио под полицијском присмотром.
У ПУ Зворник наводе да се осумњиченом на терет ставља да је починио кривично дјело неовлаштене производње и промета дрогом.
”По наредби Основног суда у Сребреници и уз сагласност тужилаштва, извршен је претрес куће, помоћних просторија и возила које је користио осумњичени. Том приликом је пронађено и одузето 111,1 грама марихуане, пиштољ ”лама”, 45 метака калибра 9 mm, двије пластичне шприце са 10 ml смеђe течности налик на уље канабиса и мобилни телефон”, саопштила је ПУ Зворник.
Додају да је у току рад на комплетирању предмета након чега ће Окружном јавном тужилаштву у Бијељини бити достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу.
