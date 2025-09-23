Спријечено кријумчарење деветоро странаца, ухапшене три особе

Извор:
Гранична полиција БиХ у двије одвојене акције ухапсила је три особе које су затекли у кријумчарењу деветоро страних држављана!
Двоје возача јуче су ухапсили припадници Јединице ГП БИХ Каменско, након што су у граничном појасу код Томиславграда зауставили аутомобиле ”пасат” и ”шкода” у којима је откривено пет странаца.
Исти дан припадници Јединице Горица спријечили су кријумчарење четири страна држављанина на подручју Посушја. Они су откривени у аутомобилу ”пежо”, којим је управљао држављанин БиХ.
”О свему су обавијештени припадници Службе за послове са странцима БиХ који ће наставити даљњи рад над кријумчареним страним држављанима, од чега су четири држављанина Сирије, три држављанина Турске и два држављанина Афганистана”, саопштила је ГП БиХ.
Додају да ће против осумњичених држављана БиХ бити достављен извјештај Тужилаштву БиХ због сумње да су починили кривична дјела кријумчарење особа.
