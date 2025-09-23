Logo

Бањалучка улица остала без асфалта: Грађани забринути, пролазак кроз центар града готово немогућ

Извор:

БЛ портал

23.09.2025

16:00

Коментари:

0
Бањалучка улица остала без асфалта: Грађани забринути, пролазак кроз центар града готово немогућ
Фото: Printscreen/X/BL portal

У петак скидоше слој асфалта, па ваљда неће одужити са постављањем новог, један од бањалучких таксиста коментаришући стање у Книнској улици у центру Бањалуке, тачније код парка “Петар Кочић”.

"Тако су урадили и у једној улици у насељу Обилићево, па мјесецима стоји незавршено. Вјерујте ту је мука и проћи", увјерава овај таксиста.

ilu-kisa-vjetar-150925

Регион

За сутра издато наранџасто упозорење због грмљавине и обилних падавина

Очигледно да је с правом забринут, јер ће се нови слој асфалта указати тек за мјесец дана. Из Градске управе Бањалука за БЛ портал истичу да ће радови, како наводе, према "динамичком плану" потрајати до краја октобра.

"Када је ријеч о Книнској улици, у питању су радови на пословима редовног одржавања у смислу Закона о јавним путевима и Правилника о одржавању јавних путева. Радови обухватају скидање хабајућег слоја, санацију дијела система оборинске канализације, радове изравнавања и поновно пресвлачење хабајућим слојем, те на крају обиљежавање хоризонталне сигнализације", наводе из Градске управе.

Бањалучанка Свјетлана Л. признаје да Книнском улицом пролази бар два пута дневно и да се обрадовала што ће пут коначно бити бољи, али не крије да сумња у брзину радова,

"Ма не знам ни кад прије ово скидоше, знате кад сам се изненадила. Само да не потраје, како код нас све по обичају иде.

Фејсбук

Наука и технологија

Фејсбук увео АИ асистента у апликацију за упознавање

Није ни сигурно овдје сада бити пјешак, видите да пролази како ко стигне", закључује Свјетлана.

Подијели:

Тагови:

Бањалука

asfalt

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

За сутра издато наранџасто упозорење због грмљавине и обилних падавина

Регион

За сутра издато наранџасто упозорење због грмљавине и обилних падавина

31 мин

0
Министар објавио када креће исплата 200 КМ једнократне помоћи

БиХ

Министар објавио када креће исплата 200 КМ једнократне помоћи

34 мин

0
Вулић: Данашња сједница била губљење времена

БиХ

Вулић: Данашња сједница била губљење времена

34 мин

0
Ове намирнице повећавају холестерол и доводе до срчаног и можданог удара

Здравље

Ове намирнице повећавају холестерол и доводе до срчаног и можданог удара

36 мин

0

Више из рубрике

Шта знају Бањалучани осим "естрадног сукоба" Станивуковића и Ђајића?

Бања Лука

Шта знају Бањалучани осим "естрадног сукоба" Станивуковића и Ђајића?

55 мин

1
Од сутра превентивни прегледи за откривање анеуризме трбушне аорте

Бања Лука

Од сутра превентивни прегледи за откривање анеуризме трбушне аорте

3 ч

0
Struja Elekticna energija Trafo stanica

Бања Лука

Сутра без струје више улица и насеља

20 ч

0
Спектакуларан скок: Погледајте како изгледа "бањалучка ласта" са стијене Свети Петар

Бања Лука

Спектакуларан скок: Погледајте како изгледа "бањалучка ласта" са стијене Свети Петар

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

23

Познато када почиње примање вакцине против рака

16

23

Шта је афричка свињска куга?

16

22

Душко Кнежевић ослобођен оптужнице у предмету ''Аеродром''

16

19

Кошарац: ''Тројка'' шири антируску хистерију и угрожава привредни развој ФБиХ

16

19

Дјевојчица више пута избодена у главу оловком: Била је крвава

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner