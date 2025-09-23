Бањалучка улица остала без асфалта: Грађани забринути, пролазак кроз центар града готово немогућ

Извор:
23.09.2025
У петак скидоше слој асфалта, па ваљда неће одужити са постављањем новог, један од бањалучких таксиста коментаришући стање у Книнској улици у центру Бањалуке, тачније код парка “Петар Кочић”.
"Тако су урадили и у једној улици у насељу Обилићево, па мјесецима стоји незавршено. Вјерујте ту је мука и проћи", увјерава овај таксиста.
Очигледно да је с правом забринут, јер ће се нови слој асфалта указати тек за мјесец дана. Из Градске управе Бањалука за БЛ портал истичу да ће радови, како наводе, према "динамичком плану" потрајати до краја октобра.
"Када је ријеч о Книнској улици, у питању су радови на пословима редовног одржавања у смислу Закона о јавним путевима и Правилника о одржавању јавних путева. Радови обухватају скидање хабајућег слоја, санацију дијела система оборинске канализације, радове изравнавања и поновно пресвлачење хабајућим слојем, те на крају обиљежавање хоризонталне сигнализације", наводе из Градске управе.
Бањалучанка Свјетлана Л. признаје да Книнском улицом пролази бар два пута дневно и да се обрадовала што ће пут коначно бити бољи, али не крије да сумња у брзину радова,
"Ма не знам ни кад прије ово скидоше, знате кад сам се изненадила. Само да не потраје, како код нас све по обичају иде.
Није ни сигурно овдје сада бити пјешак, видите да пролази како ко стигне", закључује Свјетлана.
