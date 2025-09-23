Logo

Легенда о овом језеру леди крв у жилама

Извор:

Информер

23.09.2025

17:15

Коментари:

0
Легенда о овом језеру леди крв у жилама
Фото: Pixabay

Палићко језеро, скривени бисер Војводине надомак Суботице, према народној легенди настало је од суза пастира Илије, чије је срце, сломљено због изгубљене љубави према Милени, исплакало језеро.

Језеро је настало током периода плеистоцена, прије отприлике 10.000 до 15.000 година, током посљедњег леденог доба. У то вријеме, климатске промјене су утицале на нивое воде у региону, а плаветнило језера последица је постепеног повлачења глечера.

Кроз вријеме, долазак топлих периода довео је до формирања базена, који је постао станиште богато различитим врстама флоре и фауне.

Палићко језеро је препознатљиво по специфичном микроклиматском подручју, које се развило захваљујући различитим врстама биљака и разноврсној фауни која обитава у околини.

POPLAVE-ITALIJA-230925

Свијет

Мајка и беба спасене са крова аутомобила из набујале ријеке: Испливао драматични снимак

У његовим водама данас живе бројне врсте риба, птица и других водених организама, а обалу језера окружују шумске и мочварне области.

Легенда о пастиру и сузама које су постале вода

Међутим, иако ово језеро има своје природно оправдање за настанак, људи у народу вјерују у причу о Пастиру Илији, који је због великог туговања за Миленом, његовом највећој љубави, исплакало читаво језеро.

У давна времена, у близини данашњег Палићког језера, живио је пастир по имену Илија. Био је познат по томе што је свакодневно чувао стадо својих оваца на пространим пашњацима, али и по томе што је био њежан и брижан. Његово срце било је испуњено љубављу, не само према животињама, већ и према прелијепој дјевојци из оближњег села, Милени.

Милена и Илија су се вољели, али њихова љубав није имала срећан крај. Милена је, нажалост, морала да се уда за другог човјека, због воље својих родитеља, који су је намјеравали удати за богатог, али невољеног младића из суседног краја.

Policija

Свијет

Димитрија случајно убио брат близанац

Једног дана, Илија је сазнао тужну вијест. Његова љубав била је изгубљена. Срце му је било сломљено, а сузе су му текле као ријека. Пролазио је данима у тишини, туговао је и молио богове да се Милена врати њему, да опет буду заједно.

Али, ни богови нису могли да помогну, јер је била судбина да Милена оде. Тужна срца, Илија је отишао до најљепшег мјеста уз обалу реке, гдје су се често сретали, и ту, окружен својом тугом, дозвао је природу да га чује. Док је сједио на обали, његове сузе су падале у воду, и то нису биле обичне сузе. Оне су биле толико тешке, толико испуњене његовим губитком, да су се претвориле у воду која је почела да расте и шири се.

Легенда каже да су те сузе, постале вода која је формирала језеро, које је данас познато као Палићко језеро. Вода која никада није престала да тече, баш као и Илијине сузе које нису престајале да падају, постала је симбол његове вјечите туге.

Тако је, према народној традицији, настало Палићко језеро, као симбол љубави, губитка, али и наде да љубав никада не престаје, већ се претаче у нешто веће и трајније.

(информер)

Подијели:

Таг:

jezero

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ово је мајка ухапшена због смрти бебе

Хроника

Ово је мајка ухапшена због смрти бебе

1 ч

0
Халид Бешлић пјевач

Сцена

Пјевачица открила нове детаље о здравственом стању Халида Бешлића

1 ч

0
Млади мотоциклиста преминуо на УКЦ-у након два дана борбе

Хроника

Млади мотоциклиста преминуо на УКЦ-у након два дана борбе

1 ч

0
Опасан вирус се шири Европом, могући губици прелази стотину милиона евра

Свијет

Опасан вирус се шири Европом, могући губици прелази стотину милиона евра

1 ч

0

Више из рубрике

Реакција овог пса на рођенданску торту је нестварна, снимак преплавио друштвене мреже

Занимљивости

Реакција овог пса на рођенданску торту је нестварна, снимак преплавио друштвене мреже

2 ч

0
Сазнала да ће је момак вјерити, па лакирала нокте сваки дан: Надала се да ће избјећи "страшан проблем"

Занимљивости

Сазнала да ће је момак вјерити, па лакирала нокте сваки дан: Надала се да ће избјећи "страшан проблем"

2 ч

0
Ево зашто ови пси живе дуже од осталих

Занимљивости

Ево зашто ови пси живе дуже од осталих

3 ч

0
Радост срећа дјевојка море

Занимљивости

Рођени у овом знаку су прави срећници: У наредних 12 мјесеци имаће живот из снова

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

32

Ови знаци ће проћи пакао, али их чека моћна награда

18

27

Уз један трик ваше биљке и цвијеће бујаће све до касне јесени

18

21

Хрватско острво преплављено смећем, фекалијама и купачима без контроле

18

14

Педофил (26) осуђен због силовања шестомјесечне кћерке: Ево колику казну је добио

18

11

Познати ланац пекара пред банкротом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner