Мајка и беба спасене са крова аутомобила из набујале ријеке: Испливао драматични снимак

Послије обилних киша које су изазвале поплаве у Италији, драматична сцена одиграла се у мjесту Лентате сул Севесо, гдjе је мајка са својом десетомесечном бебом спасена са крова аутомобила из набујале ријеке.
Неколико ријека излило се из корита у Италији након обилних падавина. У појединим општинама, попут града Кабиате између Милана и језера Комо, вода је на улицама била до кољена.
У региону су се појавила и клизишта. Прекинут је жељезнички саобраћај на више линија, а метеоролози најављују нове падавине у наредна два дана.
Спасилачке екипе хеликоптерима помажу људима заробљеним у домовима. Више од десетак туриста евакуисано је из кампа након што их је током ноћи изненадила киша. Једна жена води се као нестала.
Друштвеним мрежама проширен је драматичан снимак спасавања у општини Лентате сул Севесо, гдје се река Севесо излила из корита. Жена се са својом десетомесечном бебом попела на кров аутомобила како би избегла бујицу. У помоћ је стигао хеликоптер Ваздушне управе Ломбардије. Спасиоци су најприје помоћу витла спустили преносни креветац и извукли бебу, а затим су спасили и мајку, предавши их хитним службама.
У Лентатеу су спасене још три особе са крова аутомобила, као и два старија мјештана који су остали заробљени на крову своје куће, пише Дневник.хр.
Поплаве су погодиле и Милано, главни град Ломбардије. Градске власти упозориле су становнике и туристе да буду опрезни у близини ријека, те позвале грађане да се удаље из паркова и зелених површина.
#Maltempo, equipaggio elicottero #vigilidelfuoco salva mamma e figlia a Meda in Brianza (MB). — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 22, 2025
Nella clip la spettacolare operazione di salvataggio della piccola pic.twitter.com/bYQM0YaPja
Тренутно на програму