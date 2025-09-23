Logo

Мајка и беба спасене са крова аутомобила из набујале ријеке: Испливао драматични снимак

Извор:

Дневник.хр

23.09.2025

17:10

Мајка и беба спасене са крова аутомобила из набујале ријеке: Испливао драматични снимак
Фото: Printscreen/X/Vigili del Fuoco

Послије обилних киша које су изазвале поплаве у Италији, драматична сцена одиграла се у мjесту Лентате сул Севесо, гдjе је мајка са својом десетомесечном бебом спасена са крова аутомобила из набујале ријеке.

Неколико ријека излило се из корита у Италији након обилних падавина. У појединим општинама, попут града Кабиате између Милана и језера Комо, вода је на улицама била до кољена.

У региону су се појавила и клизишта. Прекинут је жељезнички саобраћај на више линија, а метеоролози најављују нове падавине у наредна два дана.

Мајка ухапшена због смрти бебе

Хроника

Ово је мајка ухапшена због смрти бебе

Спасилачке екипе хеликоптерима помажу људима заробљеним у домовима. Више од десетак туриста евакуисано је из кампа након што их је током ноћи изненадила киша. Једна жена води се као нестала.

Друштвеним мрежама проширен је драматичан снимак спасавања у општини Лентате сул Севесо, гдје се река Севесо излила из корита. Жена се са својом десетомесечном бебом попела на кров аутомобила како би избегла бујицу. У помоћ је стигао хеликоптер Ваздушне управе Ломбардије. Спасиоци су најприје помоћу витла спустили преносни креветац и извукли бебу, а затим су спасили и мајку, предавши их хитним службама.

кафа, Бразил

Србија

Старица тровала мушкарце да би им узела новац

У Лентатеу су спасене још три особе са крова аутомобила, као и два старија мјештана који су остали заробљени на крову своје куће, пише Дневник.хр.

Поплаве су погодиле и Милано, главни град Ломбардије. Градске власти упозориле су становнике и туристе да буду опрезни у близини ријека, те позвале грађане да се удаље из паркова и зелених површина.

