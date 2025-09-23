Ово је мајка ухапшена због смрти бебе

Извор:
Сремскомитровачка полиција ухапсила је јуче двадесетогодишњу Миру С. због сумње да је посредно или непосредно одговорна за смрт своје једногодишње кћерке.
Како пише "Блиц", беба је након пада низ степенице породичне куће у Лаћарку задобила тешке тјелесне повреде а двије недјеље касније преминула је у болници.
Мајка Мира С. (20) је ухапшена и осумњичена за насиље у породици, а како незванично сазнаје поменути портал, мајка је и прије занемаривала дјевојчицу која је имала само годину и три мјесеца када је преминула.
Судија за претходни поступак суда у Сремској Митровици испитује свједоке незапамћене трагедије и до сутра ће донијети одлуку о одређивању притвора осумњиченој или о њеном пуштању да се брани за слободе зато што се против ње, наводно, "већ гради случај".
Подсјетимо, у мјесту Лаћарак догодила се трагична несрећа у којој је живот изгубила дјевојчица стара годину и три мјесеца.
Након што је пала низ степенице у породичној кући а полиција је привела мајку Миру С. (20) због сумње у њену одговорност.
Несрећа се догодила 29. августа. Дјевојчица је најприје била примљена у болницу у Сремској Митровици, а затим пребачена у Дјечју болницу у Новом Саду гдје је упркос напорима љекара, преминула 12. септембра.
Према незваничним информацијама, мајка је тврдила да је у тренутку несреће била на послу, док су остали чланови породице давали различите исказе о томе ко је био са дјететом.
Центар за социјални рад је обавијештен о случају због ранијих пријава о занемаривању а полиција се одлучила да лиши слободе Миру С. након што су презентовани подаци који указују на то да је дјевојчица и раније била примана у болницу због повреда, што је изазвало сумње на могуће занемаривање и насиље у породици.
