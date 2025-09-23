Дјевојчица више пута избодена у главу оловком: Била је крвава

23.09.2025
16:19
Коментари:0
Дјевојчица (5) наводно је више пута убодена у главу оловком у основној школи "Света Филомена".
Инцидент се догодио 17. септембра у аустралијској држави Нови Јужни Велс.
Елиза, мајка повријеђене дјевојчице, рекла је да је њена кћерка била крвава и да јој је указана помоћ на лицу мјеста.
Међутим, како тврди мајка, запослени у школи не желе да јој испричају детаље о инциденту, пише “Дејли мејл”.
"Немам никакве информације о нападу у школи, знам само оно што ми је кћерка испричала", рекла је Елиза.
Из школе су рекли само да су упознати са немилим догађајем, као и да је дјевојчица која је избола другарицу послата кући док не буду завршене одговарајуће процедуре, пише Српскаинфо.
