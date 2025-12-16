Дејан Матић открио рецепт за успјешан брак, тврди да је ово најбитније

Извор:
Гранд
16.12.2025
18:10
Коментари:0
Пјевач Дејан Матић недавно се осврнуо на свој приватни живот и открио тајну успјешног брака са супругом.
У искреном разговору открио је како његује однос и одржава хармонију у породици, откривајући рецепт који, како каже, функционише код њих.
"Прво љубав, а онда компромис. Мени је Драган Стојковић Босанац дао савјет одавно "Само имај на уму да тебе треба испратити", а то је дефинитивно моја супруга успјела. То је рецепт за успјешан брак", закључио је пјевач.
Такође, Дејан је говорио и о својој успјешној сарадњи са пјевачицом Кајом Остојић, ауторком његове пјесме "Грешница и вила".
Сцена
Импотентан сам, истина је: Аца Лукас проговорио о вези с Атином
"Ми смо и приватно добри. Чуо сам пјесму "Грешница и вила" и једноставно ми се свидјела, до сарадње је дошло спонтано. Чули смо се прије неки дан и баш сам јој предложио да обновимо сарадњу. Она је јако талентована и каже "Фале ми мушке пјесме", рекао је он.
Најновије
Најчитаније
19
59
19
52
19
45
19
42
19
40
Тренутно на програму