Logo
Large banner

Дејан Матић открио рецепт за успјешан брак, тврди да је ово најбитније

Извор:

Гранд

16.12.2025

18:10

Коментари:

0
Дејан Матић открио рецепт за успјешан брак, тврди да је ово најбитније

Пјевач Дејан Матић недавно се осврнуо на свој приватни живот и открио тајну успјешног брака са супругом.

У искреном разговору открио је како његује однос и одржава хармонију у породици, откривајући рецепт који, како каже, функционише код њих.

"Прво љубав, а онда компромис. Мени је Драган Стојковић Босанац дао савјет одавно "Само имај на уму да тебе треба испратити", а то је дефинитивно моја супруга успјела. То је рецепт за успјешан брак", закључио је пјевач.

Такође, Дејан је говорио и о својој успјешној сарадњи са пјевачицом Кајом Остојић, ауторком његове пјесме "Грешница и вила".

Аца Лукас

Сцена

Импотентан сам, истина је: Аца Лукас проговорио о вези с Атином

"Ми смо и приватно добри. Чуо сам пјесму "Грешница и вила" и једноставно ми се свидјела, до сарадње је дошло спонтано. Чули смо се прије неки дан и баш сам јој предложио да обновимо сарадњу. Она је јако талентована и каже "Фале ми мушке пјесме", рекао је он.

Подијели:

Тагови:

Dejan Matić

Пјевач

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Аца Лукас, пјевач из Србије којем је отказан концерт у Бањалуци

Сцена

Импотентан сам, истина је: Аца Лукас проговорио о вези с Атином

2 ч

0
Ana Nikolić pjevačica

Сцена

Хтјела да избоде Ралета: Исповијест тјелохранитеља Ане Николић

2 ч

0
Ruža cvijet

Сцена

Познати ТикТок инфлуенсер се убио у свом стану

2 ч

0
Драгана Мирковић показала раскошну декорацију у свом дворцу

Сцена

Драгана Мирковић показала раскошну декорацију у свом дворцу

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

59

Гдје ће политичари, а гдје грађани за Нову годину?

19

52

Сарајево најзагађенији град на свијету: Ево када се очекује побољшање

19

45

Изабран најљепши гол 2025: Погледајте мајсторију

19

42

Грађани огорчени: Бањалука се шири преко дворишта, зеленила и игралишта

19

40

Лампице на јелкама могу направити катастрофу у кући: Електричар открио најчешће грешке које правимо

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner