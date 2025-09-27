Свадба кренула по злу: Жена рањена испред катедрале

Извор:
Вечерњи.хр
27.09.2025
21:14
Коментари:0
Вечерас је у центру Шибеника, током свадбене прославе, дошло до рањавања једне женске особе.
Из Полицијске управе шибенско-книнске казали су да је у центру града око 19 сати дошло до инцидента с пиротехничким средством.
Република Српска
Мекјуен: Република Српска је свјетионик наде за Балкан
Све се догодило на обали Фрање Туђмана, на степеницама испред катедрале. Повријеђена је превезена у Општу болницу Шибеник, гдје је у току медицинска обрада, а једна особа је приведена и у току је криминалистичко истраживање.
Свијет
1 ч0
Сцена
1 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Најновије
Најчитаније
22
11
22
10
22
07
21
54
21
48
Тренутно на програму