Свадба кренула по злу: Жена рањена испред катедрале

Вечерњи.хр

27.09.2025

21:14

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Вечерас је у центру Шибеника, током свадбене прославе, дошло до рањавања једне женске особе.

Из Полицијске управе шибенско-книнске казали су да је у центру града око 19 сати дошло до инцидента с пиротехничким средством.

Боб Мекјуен-2792025

Република Српска

Мекјуен: Република Српска је свјетионик наде за Балкан

Све се догодило на обали Фрање Туђмана, на степеницама испред катедрале. Повријеђена је превезена у Општу болницу Шибеник, гдје је у току медицинска обрада, а једна особа је приведена и у току је криминалистичко истраживање.

Пуцњава

Šibenik

