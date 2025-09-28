Дјевојке из БиХ "оџепариле" часну сестру

Извор:
Џепароши некада знају бити бескруполозни у тој мјери да не бирају како да дођу до новца. Посљедњи у низу таквих случајева је случај часне сестре која је била у посјети Риму.
Наиме, двије младе џепарошкиње из Босне и Херцеговине одабрале су своју жртву још у аутобусу који је ишао кроз центар Рима.
Ипак, на њихову несрећу, часној сестри су при изласку из аутобуса помогли полицајци који су били у патроли, а који су одмах примијетили да су двије, њима већ познате, џепарошкиње покрале часну сестру.
Полицајци су одмах идентификовали дјевојке и кренули у потрагу за њима, јер су оне, у међувремену, побјегле. Након што су их сустигли, узели су им украдени новчаник, а њих двије, обје 20-годишњакиње, пријављене су за крађу, пишу "Независне".
