Logo

Орбан затражио од Зеленског да престане да малтретира Мађарску

Извор:

СРНА

27.09.2025

22:11

Коментари:

0
Орбан затражио од Зеленског да престане да малтретира Мађарску
Фото: Танјуг/АП

Мађарски премијер Виктор Орбан затражио је од украјинског предсједника Владимира Зеленског да престане да "малтретира" Мађарску, рекавши да је она чланица Европске уније и НАТО-а, без чије подршке би Украјина одавно пропала.

- Мађарска је чланица НАТО-а и ЕУ. Украјина би одавно пропала без подршке ове двије организације. Предсједниче Зеленски, уз сво дужно поштовање, престаните да нас малтретирате - написао је Орбан на мрежи "Икс".

Полиција Хрватска

Регион

Преминула жена која је рањена на свадби

Зеленски је јуче изјавио да су сумњиви мађарски шпијунски дронови илегално прешли границу Украјине. Мађарско Министарство одбране одбацило је оптужбе Зеленског.

Дипломатски спор је избио између Мађарске и Украјине након што је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто позвао Украјину да престане да напада кључну енергетску инфраструктуру.

Полиција Италија

Свијет

Дјевојке из БиХ у Италији ''оџепариле'' часну сестру

Украјински министар спољних послова Андриј Сибиха је узвратио, рекавши да Мађарска треба да се "диверзификује и постане независна од Русије".

Подијели:

Тагови:

Виктор Орбан

Володимир Зеленски

Мађарска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Познати нови детаљи убиства бабе и дједа: Унук након злочина побјегао дједовим аутом

Хроника

Познати нови детаљи убиства бабе и дједа: Унук након злочина побјегао дједовим аутом

45 мин

0
Отац и син ухапшени на Косову: Полицији сумњиве биле иконице и грб српског клуба

Србија

Отац и син ухапшени на Косову: Полицији сумњиве биле иконице и грб српског клуба

51 мин

0
Доктор открио рецепт за чишћење масне јетре

Здравље

Доктор открио рецепт за чишћење масне јетре

58 мин

0
Свјетски куп хармонике

Култура

Константин Рјабин побједник Свјетског купа хармонике

1 ч

0

Више из рубрике

Полиција аутомобил Италија

Свијет

Дјевојке из БиХ у Италији ''оџепариле'' часну сестру

32 мин

0
Ruža cvijet

Свијет

Позната пјевачица преминула након пада са балкона

1 ч

0
Лавров упозорио ЕУ и НАТО на одлучан одговор Москве у случају агресије

Свијет

Лавров упозорио ЕУ и НАТО на одлучан одговор Москве у случају агресије

2 ч

0
Октоберфест пиво

Свијет

Октоберфест неочекивано затворен, огласила се полиција

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

11

Орбан затражио од Зеленског да престане да малтретира Мађарску

22

10

Преминула жена која је рањена на свадби

22

07

Дјевојке из БиХ у Италији ''оџепариле'' часну сестру

21

54

Познати нови детаљи убиства бабе и дједа: Унук након злочина побјегао дједовим аутом

21

48

Отац и син ухапшени на Косову: Полицији сумњиве биле иконице и грб српског клуба

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner