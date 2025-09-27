Орбан затражио од Зеленског да престане да малтретира Мађарску

Извор:
СРНА
27.09.2025
22:11
Коментари:0
Мађарски премијер Виктор Орбан затражио је од украјинског предсједника Владимира Зеленског да престане да "малтретира" Мађарску, рекавши да је она чланица Европске уније и НАТО-а, без чије подршке би Украјина одавно пропала.
- Мађарска је чланица НАТО-а и ЕУ. Украјина би одавно пропала без подршке ове двије организације. Предсједниче Зеленски, уз сво дужно поштовање, престаните да нас малтретирате - написао је Орбан на мрежи "Икс".
Регион
Преминула жена која је рањена на свадби
Зеленски је јуче изјавио да су сумњиви мађарски шпијунски дронови илегално прешли границу Украјине. Мађарско Министарство одбране одбацило је оптужбе Зеленског.
Дипломатски спор је избио између Мађарске и Украјине након што је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто позвао Украјину да престане да напада кључну енергетску инфраструктуру.
Свијет
Дјевојке из БиХ у Италији ''оџепариле'' часну сестру
Украјински министар спољних послова Андриј Сибиха је узвратио, рекавши да Мађарска треба да се "диверзификује и постане независна од Русије".
Хроника
45 мин0
Србија
51 мин0
Здравље
58 мин0
Култура
1 ч0
Најновије
Најчитаније
22
11
22
10
22
07
21
54
21
48
Тренутно на програму