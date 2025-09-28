Logo

Ово цвијеће најдуже траје у вази: Биће свјеже и недјељама касније

28.09.2025

Ове три врсте цвијећа најдуже трају када су у вази. Изузетно су лијепе, класичне, привлаче пажњу, а уносиће вам радост у коју год просторију да их ставите.

Ево које цвијеће најдуже траје:

Хризантеме

Нису хризантеме без разлога на првом мјесту, односно то што су јесење цвијеће није једини разлог, а ове разнобојне љепотице плијене у сваком смислу.

Хризантеме су вјероватно најнезахтјевнија врста цвијећа. Ово раскошно цвијеће може да живи око мјесец дана у вази. За здраве и живахне букете слиједите ову рутину: мијењајте воду и перите вазу сваки дан. Али, чак и ако то не чините, трајаће много дуже од свег осталог резаног цвијећа и недјељама ће да изгледају лијепо.

Каранфил

Каранфили су изузетно отпорни и могу да стоје у вази око три недејље. Све што им треба је вода без хлора.

Такође знатно боље цвјетају у хладнијем окружењу. Међутим, имајте ово на уму: непосредна близина каранфила је штетна за друге врсте цвијећа.

Орхидеја

Орхидеја је међу пионирима издржљивости - ово дуготрајно цвијеће задржава своју љепоту до двије и по недјеље.

Тајна је у темељно испраној вази и подрезивању, као и у томе да је опскрбите меком водом. Упркос својој отпорности, орхидеје су врло осјетљиве на додир, па избјегавајте додиривати њихове латице или да их прскате. Додајте кап алкохола у вазу, то ће их ојачати.

