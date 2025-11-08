Република Српска богатија за 24 бебе

Извор:
08.11.2025
У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 24 бебе, 15 дјечака и девет дјевојчица, речено је Срни у породилиштима.
Једанаест беба рођено је у Бањалуци, пет у Бијељини, три у Добоју, по двије у Приједору и Фочи, а једна у Источном Сарајеву.
У Бањалуци је рођено девет дјечака и двије дјевојчице, у Бијељини три дјевојчица и два дјечака, у Добоју двије дјевојчице и један дјечак, у Приједору два дјечака, у Фочи двије дјевојчице, те у Источном Сарајеву један дјечак.
Порода није било у Требињу и Зворнику, а подаци за породилишта у Невесињу и Градишци нису били доступни.
