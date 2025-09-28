Logo

У Молдавији почели парламентарни избори

Бирачка мјеста за гласање на парламентарним изборима у Молдавији отворена су широм земље у свјетлу притиска на опозицију, а грађани данас бирају посланике за наредне четири године.

У 7.00 ч (поклапа се са московским временом) на територији Молдавије отворено је више од 2,2 хиљаде бирачких мјеста, још 301 ради у иностранству, док у Русији - само два и само 12 у Придњестровљу. Право гласа имају 3. 298. 443 грађанина републике, укључујући младе који гласају први пут.

За право уласка у парламент боре се 23 конкурента - 15 странака, четири блока и четири независна кандидата. У парламенту постоји 101 посланичко место. Да би ушли у парламент, независни кандидати морају прећи изборни цензус са 2 одсто гласова, странке са 5 одсто, блокови са 7 одсто гласова.

Централна изборна комисија Молдавије акредитовала је више од 3.400 посматрача, укључујући 912 међународних посматрача. Истовремено, међу међународним посматрачима нема представника Русије и Министарства спољних послова Заједнице Независних Држава (ЗНД).

Бирачка мјеста ће бити затворена у 21 час.

Бања Лука

Вожња по бањалучким улицама постаје прави изазов: Стање је хаотично

Претходно је Марија Захарова, портпарол руског Министарства спољних послова изјавила да се Русија нада да ће резултати предстојећих избора у Молдавији објективно одражавати вољу народа земље.

Борба против опозиције у Молдавији

Посљедњих година, молдавске власти су појачале притисак на опозицију: против политичара се покрећу кривични поступци, они су задржавани на аеродрому због посјете Русији. Највише је одјекнуо случај лидера Гагаузије Евгеније Гуцул, која је осуђена на седам година затвора.

Да би спречила кандидате опозиције пре избора, владајућа „Партија акције и солидарности“ покушава да прошири овлашћења обавештајних служби под изговором „борбе против изборне корупције“. Поред тога, Кишињев жели да забрани протесте 30 дана пре и 30 дана после избора.

У јулу је Централни извршни комитет Републике одбио да региструје блок „Побједа“ за учешће на парламентарним изборима. Разлози су били „кршење документације и непоштовање захтева изборног законодавства“.

Централна изборна комисија је у петак увече искључила опозиционе странке „Велика Молдавија“ и „Срце Молдавије“ из предизборне трке.

Молдавска православна црква је такође под прогоном.

Земља је затворила многе непријатне медије, укључујући руске „Комсомољску правду“, „Аргументе и чињенице“, „Лента.ру“, веб-сајт и Телеграм канал агенције Спутњик Молдавија и друге канале – укупно је блокирано више од сто канала.

Руско Министарство спољних послова позвало је молдавске власти да прекину конфронтациону антируску реторику у земљи, као и да је Москва посвећена пријатељским односима са Молдавијом и да јој се не допада чињеница да Запад користи ову земљу у антируске сврхе.

(Спутњик)

