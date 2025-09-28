Колико можете зарадити сакупљајући флаше?

Извор:
Сакупљање повратне амбалаже у Хрватској, иако су накнаде међу најнижима у Европској унији, врло је ефикасан начин који грађани итекако користе.
Према подацима Министарства за заштиту околиша, у 2023. је чак 77% издане повратне амбалаже било и враћено у трговине, а грађане је почетком ове године посебно помамила и уредба којом је повећана накнада за поврат са седам на 10 центи.
"Сакупљање боца мени покрије дио мјесечних трошкова за воће и поврће. Нису то енормни износи, до 80 еура успијем сакупити", прича нам Дамир Трпутец, Загрепчанин. Он већ неко вријеме свакодневно обилази контејнере по насељу око Шпанског и сакупља сву повратну амбалажу коју пронађе.
Иначе, у повратну амбалажу спадају пластика, стакло, метал или вишеслојна амбалажа која је волуменом једнака или већа од 0,2 литре и мања од три литре. На себи има и ознаку повратне амбалаже, а на њој би увијек требао бити означен и код који се онда у трговинама скенира.
Иако су се накнаде за поврат повећале за 41%, 10 центи по боци и даље је једна од најнижих накнада у цијелој ЕУ. У државама на сјеверу Европе оне се пењу и до 40 центи по боци.
"Генијално ми је што је у Загребу уведено разврставање отпада, али се људи често не држе правила", говори нам Дамир док отвара контејнере и тражи амбалажу коју онда може однијети у оближњу трговину и замијенити за новац.
Својом штипаљком коју је добио на поклон од комшије Дамир нам је показао и како тражи боце по контејнерима. Неке су у врећицама које он онда отвара, али проналазак боце не значи увијек и да ће је моћи искористити. Ове трикове научио је с временом, каже.
"Ево, ја сам сад нашао неку флашу, али у чему је проблем? Нема кода за повратну амбалажу. Значи, мућак - идемо даље", објашњава.
Колико ће боца наћи, варира. Понекад у два сата успије пронаћи тек пет боца, што је пола еура, а добрим даном прогласиће сваки када пронађе двадесетак боца. Ту су и "џокер бодови", како их он зове, када уз контејнере пронађе врећицу с јестивим намирницма. Међутим, како су трговине увеле дневно ограничење од 80 боца, Дамир код куће сачува све боце које су "изнад ограничења" до идућег дана.
"Испред трговине често видим редове људи с боцама. Иако ме то с једне стране жалости, радује ме кад видим некога ко доноси боце у скупљем аутомобилу. Значи да су људи еколошки освијештени", објашњава.
Боце је најбоље сакупљати навечер када падне температура, тумачи нам Дамир, а љети је овај подухват понекад и немогућ.
"Ужасно је љети, дижем се раном зором у четири-пет ујутро па главињам около", каже, а тврди да је чак и зими лакше, тада се само мора довољно топло обући и ставити рукавице.
"Ево, на овој боци већ унапријед знам да нећу ништа добити па је ни не гледам", показује нам Дамир пластичну боцу уља. "Она нема поврат амбалаже."
Понекад, када на прогнози најављују кишу, Дамир отвори контејнере како би кроз рупице на дну прошла кишница и испрала смрад и прљавштину.
"Свашта људи бацају у жуте контејнере, и што треба и што не треба", каже. Редовно прати и вријеме када градска Чистоћа односи смеће, па се томе и прилагођава.
"Ти контејнери показују и некакву социјалну структуру кућа. Овом занимацијом сам почео гледати и која су насеља богатија, јер се тамо купује више боца безалкохолних пића које се онда бацају", каже.
Теоретски се овим начином мјесечно може зарадити и до 240 еура, под условом да особа сваки дан у мјесецу успије пронаћи 80 боца. Реалније бројке знатно су ниже, али Дамиру и даље подмирују знатан дио мјесечних трошкова.
"Мени је то и разбибрига и зарада, не подцјењујем то. Гледам то као нешто што је добро за природу", каже.
