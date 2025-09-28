Logo

Од 15. октобра неће бити могуће плаћати овим картицама

Извор:

АТВ

28.09.2025

14:52

Коментари:

0
Банковна картица, Мастеркард
Фото: Pexels/ Photo by Pixabay

Загребачка банка је свим својим клијентима, како индивидуалним тако и пословним, током 2024. године доставила на адресу нове Мастеркард картице као замјену за постојеће Виза картице.

Ова промјена усклађује се с глобалним трендовима у банкарском сектору и циља на побољшање сигурности и корисничког искуства.

ILU-ŽENA-PARE-HOROSKOP-180925

Занимљивости

Преко ноћи до богатства: Oвај знак не зна да му се спрема нагли добитак

Загебачка банка сада обавјештава кориснике да плаћања Виза картицама Загребачке банке неће бити могућа од 15. октобра 2025. године, што се односи на све клијенте, без обзира на врсту рачуна.

Да бисте и даље могли несметано обављати куповине, плаћања на продајним мјестима, те онлајн трансакције, важно је да, тко није, активира примљене Мастеркард картице прије 15. октобра.

zavod pazaric sc yt

Друштво

УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО Штићеник Установе Пазарић малтретирао другог, возач све гледао и снимао

Активација је једноставна и доступна путем банкоматских услуга, онлајн банкарства или личном посјетом пословници.

За додатне информације и подршку током прелаза, клијенти се могу обратити корисничкој служби Загребачке банке, преноси "пословни.хр".

Подијели:

Тагови:

banka

kreditne kartice

platne kartice

Хрватска

plaćanje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Званично: Игокеа против Зенита, Уникса и Уралмаша у новом такмичењу ВТБ лиге

Кошарка

Званично: Игокеа против Зенита, Уникса и Уралмаша у новом такмичењу ВТБ лиге

52 мин

0
Лукашенко: НАТО ће добити одговор ако обори руски војни авион

Свијет

Лукашенко: НАТО ће добити одговор ако обори руски војни авион

57 мин

0
Патријарх Порфирије добровољно давање крви

Србија

Патријарх Порфирије у акцији добровољног давања крви

1 ч

0
Кина највиши мост на свијету

Свијет

У Кини отворен највиши мост на свијету

1 ч

0

Више из рубрике

Линта: У Вариводама убијени Срби чија је просјечна старост била 67 година

Регион

Линта: У Вариводама убијени Срби чија је просјечна старост била 67 година

1 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Младић (26) испао из аутомобила током вожње

1 ч

0
Сарајлија осуђен у Црној Гори на 60 дана затвора због вријеђања полицајаца

Регион

Сарајлија осуђен у Црној Гори на 60 дана затвора због вријеђања полицајаца

2 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Регион

Хорор у Хрватској: Пет затвореника се сексуално иживљавало над шестим

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

19

Научници открили тајну дуговјечности у ДНК жене која је живјела 117 година

15

13

Снијег у БиХ већ почетком октобра?

15

11

Казне папрене: Крај за телефонирање током преласка улице

15

11

Поклон какав нико није очекивао: Младожења из Мостара добио магарца од кума

15

08

Прве фоторафије са мјеста несреће у тунелу: Аутомобили уништени, више особа повријеђено

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner