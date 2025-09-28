Од 15. октобра неће бити могуће плаћати овим картицама

Загребачка банка је свим својим клијентима, како индивидуалним тако и пословним, током 2024. године доставила на адресу нове Мастеркард картице као замјену за постојеће Виза картице.

Ова промјена усклађује се с глобалним трендовима у банкарском сектору и циља на побољшање сигурности и корисничког искуства.

Загебачка банка сада обавјештава кориснике да плаћања Виза картицама Загребачке банке неће бити могућа од 15. октобра 2025. године, што се односи на све клијенте, без обзира на врсту рачуна.

Да бисте и даље могли несметано обављати куповине, плаћања на продајним мјестима, те онлајн трансакције, важно је да, тко није, активира примљене Мастеркард картице прије 15. октобра.

Активација је једноставна и доступна путем банкоматских услуга, онлајн банкарства или личном посјетом пословници.

За додатне информације и подршку током прелаза, клијенти се могу обратити корисничкој служби Загребачке банке, преноси "пословни.хр".