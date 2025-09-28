Младић (26) испао из аутомобила током вожње

Извор:
Младић (26) завршио је у забочкој болници након што је у бизарној незгоди пао из аутомобила у Великом Трговишћу. До незгоде је дошло око 20.00 сати, кад је 22-годишњи младић возио ауто и превозио 26-годишњег хрватског држављанина који није био везан сигурносним појасом и у возилу се превозио сједећи на отвореном прозору предњих сувозачевих врата.
Током вожње 26-годишњак је пао из личног возила на коловоз. Хитна медицинска помоћ повријеђеног је превезла у Општу болницу Забок гдје му је пружена љекарска помоћ и утврђено је како је задобио лакше повреде.
Надзором је утврђено како је путник, 26-годишњак био под утицајем алкохола од 1.58 промила, а у саобраћајној незгоди задобио је лакше тјелесне повреде.
