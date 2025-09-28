Logo

Младић (26) испао из аутомобила током вожње

Извор:

24сата.хр

28.09.2025

13:23

Коментари:

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Младић (26) завршио је у забочкој болници након што је у бизарној незгоди пао из аутомобила у Великом Трговишћу. До незгоде је дошло око 20.00 сати, кад је 22-годишњи младић возио ауто и превозио 26-годишњег хрватског држављанина који није био везан сигурносним појасом и у возилу се превозио сједећи на отвореном прозору предњих сувозачевих врата.

Током вожње 26-годишњак је пао из личног возила на коловоз. Хитна медицинска помоћ повријеђеног је превезла у Општу болницу Забок гдје му је пружена љекарска помоћ и утврђено је како је задобио лакше повреде.

Замрзнуто поврће

Савјети

Како правилно замрзнути поврће за зиму?

Надзором је утврђено како је путник, 26-годишњак био под утицајем алкохола од 1.58 промила, а у саобраћајној незгоди задобио је лакше тјелесне повреде.

Подијели:

Тагови:

Хрватска

вожња

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дрварчани представили дрењину у Аустрији

Градови и општине

Дрварчани представили дрењину у Аустрији

2 ч

0
Министарство иностраних послова Србије

Србија

МИП Србије: Потези Сарајева скрећу пажњу са стварних изазова са којима се суочава БиХ

2 ч

0
Са брода пуцао на бар на отвореном: Погинуле три особе, више њих рањено

Свијет

Са брода пуцао на бар на отвореном: Погинуле три особе, више њих рањено

2 ч

0
"Килограм сјемена важнији од килограма злата"

Градови и општине

"Килограм сјемена важнији од килограма злата"

2 ч

0

Више из рубрике

Сарајлија осуђен у Црној Гори на 60 дана затвора због вријеђања полицајаца

Регион

Сарајлија осуђен у Црној Гори на 60 дана затвора због вријеђања полицајаца

2 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Регион

Хорор у Хрватској: Пет затвореника се сексуално иживљавало над шестим

2 ч

0
Насиље над дјецом, вршњачко насиље

Регион

Дјечак са сметњама у развоју брутално злостављан у Дневном центру

4 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Жена на свадби погођена ракетом у главу: Испливали детаљи инцидента

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

19

Научници открили тајну дуговјечности у ДНК жене која је живјела 117 година

15

13

Снијег у БиХ већ почетком октобра?

15

11

Казне папрене: Крај за телефонирање током преласка улице

15

11

Поклон какав нико није очекивао: Младожења из Мостара добио магарца од кума

15

08

Прве фоторафије са мјеста несреће у тунелу: Аутомобили уништени, више особа повријеђено

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner