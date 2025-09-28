Logo

МИП Србије: Потези Сарајева скрећу пажњу са стварних изазова са којима се суочава БиХ

Министарство иностраних послова Србије
Посљедњи потези Министарства иностраних послова у Савјету министара не доприносе регионалној стабилности, већ стварају непотребне тензије и скрећу пажњу са стварних изазова са којима се суочава БиХ, саопштило је данас Министарство спољних послова Србије.

У саопштењу је наведено да изјаве амбасадора БиХ у УН Златка Лагумџије, који је у име Министарства коментарисао састанке предсједника Србије Александра Вучића на маргинама Генералне скупштине УН у Њујорку, представљају директно мијешање у суверену спољну политику Србије и нарушавање основних дипломатских принципа.

Министарство спољних послова Србије позвало је Министарство иностраних послова у Савјету министара да се усредсреди на конструктиван приступ и рјешавање унутрашњих изазова, умјесто на потезе који слабе кредибилитет БиХ и уносе раздор у регион.

Српско Министарство изразило је "неслагање и разочарање" поводом јучерашњег става Министарства иностраних послова у Савјету министара, којим се критикује наводно мијешање Србије у унутрашње послове БиХ.

"Осуђујемо контрадикторни став Министарства иностраних послова у Савјету министара, које након одговора предсједника Вучића прелази на оптужбе за "мијешање" Србије у унутрашње ствари БиХ", наводе из Министарства спољних послова Србије.

У саопштењу се додаје да овакав приступ, не само да је недосљедан, већ представља и покушај потцјењивања јавности, што угрожава повјерење и добросусједске односе.

Наведено је и да Србија остаје привржена унапређењу регионалне сарадње и дијалога, али да очекује узајамно поштовање суверенитета и уздржаност од провокативних коментара.

Министарство иностраних послова у Савјету министара "најоштрије је осудило" претходно саопштење Министарства спољних послова Србије којим је "коментарисан рад Сталне мисије БиХ при УН и амбасадора БиХ Златка Лагумџије".

