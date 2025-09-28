Logo

Сарајлија осуђен у Црној Гори на 60 дана затвора због вријеђања полицајаца

СРНА

28.09.2025

12:57

Сарајлија осуђен у Црној Гори на 60 дана затвора због вријеђања полицајаца

Мушкарац чији су иницијали А.К. /37/ из Сарајева осуђен је на максималних 60 дана затвора због омаловажавања полицијских службеника у Будви, саопштено је из Суда за прекршаје у том граду.

Претходно је изречена новчана казна од 1.500 евра, али због немогућности наплате казна је замијењена затвором, а окривљени је одмах спроведен у затвор Спуж, навели су из Суда.

- А.К. је у раним јутарњим часовима испред једног угоститељског објекта у Будви омаловажио полицијске службенике Одјељења безбједности Будва Ми.Б. и Ма.Б. који су га легитимисали - додаје се у саопштењу.

Сарајлија је са омаловажавањем наставио и на службеном паркингу Станице полиције.

Након што му је суд изрекао казну и одлучио да она буде наплаћена прије правоснажности рјешења, због немогућности извршења донесено је рјешење о замјени новчане казне у казну затвора у трајању од максималних 60 дана, па је А.К. без одлагања спроведен у затвор Спуж.

Црна Гора

пресуда

