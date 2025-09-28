Logo

Хорор у Хрватској: Пет затвореника се сексуално иживљавало над шестим

Извор:

Индекс

28.09.2025

12:32

Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Жупанијско државно тужилаштво у Вараждину подигло је оптужницу против петорице хрватских држављана због тешког казненог дјела против полне слободе, покушаја тешке тјелесне повреде и пријетње, саопштио је ДОРХ.

Ради се о затвореницима у једној од казнених установа који су, према оптужници, у децембру 2023. насилно напали, злостављали и сексуално злостављали 46-годишњег затвореника.

Брутално насиље у затворским условима

Оптужницом се двојицу окривљеника, рођених 1991. и 2002. године, терети за тешко казнено дјело полног злостављања почињено на нарочито понижавајући начин у затворским условима, што Казнени закон квалификује као нарочито тежак облик тог дјела.

zemljotres potres

Друштво

Земљотрес у БиХ

Сви окривљени, рођени 1991., 2002., 1981., 1977. и 2000. године, терете се и за покушај тешке тјелесне повреде. Један од њих (1991.) додатно се терети и за казнено дјело пријетње, за које ДОРХ наводи да је било усмјерено на застрашивање жртве и спречавање пријављивања злочина.

Тајфун-Вијетнам-280925

Свијет

Хитна евакуација 250.000 људи: Још један стравичан тајфун јури према обалама Вијетнама

Оптужница је подигнута након спроведене истраге и прикупљених доказа, а предмет је упућен Жупанијском суду у Вараждину, гдје се очекује заказивање рочишта оптужног вијећа које ће одлучивати о основаности оптужнице.

Ако оптужбе буду доказане, починитељима пријете дугогодишње затворске казне с обзиром на тежину казнених дјела и околности у којима су почињена, преноси "Индекс".

сексуално злостављање

Хрватска

