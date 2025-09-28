Logo

Младожења умро током првог плеса на свадби

28.09.2025

14:57

Фото: Printscreen/X/Sumner

Друштвеним мрежама круже снимци младожење из Египта који је умро током првог плеса. Само се срушио на под, а људи су почели да вриште.

Младожења Ашраф Абу Хакам изненада је преминуо током свадбеног весеља док је играо са својом супругом. Срећни тренутак убрзо се претворио у ноћну мору, а снимак догађаја шокирао је јавност. Све се дешавало у Египту.

Младожења умро на сопственој свадби током првог плеса. Узрок смрти је срчани удар, а видео снимак се брзо проширио друштвеним мрежама и постао виралан.

ILU-ŽENA-PARE-HOROSKOP-180925

Занимљивости

Преко ноћи до богатства: Oвај знак не зна да му се спрема нагли добитак

На снимку се види како Ашраф држи руку своје младе и игра традиционалну игру са штаповима ("Сајди денс"), прије него што се срушио на под. Гости су потрчали да му помогну, али безуспјешно. Љекари су касније потврдили да је узрок смрти срчани удар.

Вијест се брзо проширила друштвеним мрежама, а пријатељи и познаници описали су Ашрафа као момка "пуног живота" и "веома узбуђеног због будућности која је била пред њим", пише "The Sun"

