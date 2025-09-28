Младожења умро током првог плеса на свадби

28.09.2025
Друштвеним мрежама круже снимци младожење из Египта који је умро током првог плеса. Само се срушио на под, а људи су почели да вриште.
Младожења Ашраф Абу Хакам изненада је преминуо током свадбеног весеља док је играо са својом супругом. Срећни тренутак убрзо се претворио у ноћну мору, а снимак догађаја шокирао је јавност. Све се дешавало у Египту.
Младожења умро на сопственој свадби током првог плеса. Узрок смрти је срчани удар, а видео снимак се брзо проширио друштвеним мрежама и постао виралан.
На снимку се види како Ашраф држи руку своје младе и игра традиционалну игру са штаповима ("Сајди денс"), прије него што се срушио на под. Гости су потрчали да му помогну, али безуспјешно. Љекари су касније потврдили да је узрок смрти срчани удар.
😖A groom tragically collapsed and died during his wedding reception in Egypt, with the horrifying moment caught on video as he danced with his bride. Video shows Ashraf Abu Hakam holding his bride's hand when he suddenly fell to the floor. Despite several of the guests rushing… pic.twitter.com/4wWCoNW0ab— Sumner (@renmusb1) September 28, 2025
Вијест се брзо проширила друштвеним мрежама, а пријатељи и познаници описали су Ашрафа као момка "пуног живота" и "веома узбуђеног због будућности која је била пред њим", пише "The Sun"
